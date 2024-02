In principio fu… la pesca. A Natale fu la volta della noce, ora è il turno della carota. Stiamo parlando del spot Esselunga che debutterà questa serata “sulle principali reti tv“, come la nota catena di supermercati ha fatto sapere via social. Ecco, qui sotto, una breve anticipazione della clip.

Il precedente: la pesca Esselunga

A settembre scorso il video pubblicitario di Esselunga – che ritraeva alcune scene di vita quotidiana di una famiglia di genitori separati – fece molto discutere. Ad alimentare il dibattito pubblico non furono soltanto account social più o meno seguite, ma anche alcuni politici di primo piano. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini disse: “Che la bimba usi la pesca per provare a riavvicinare mamma e papà secondo me è poesia pura. E se uno riesce a fare polemica anche su questo ha bisogno di un medico bravo“. Anche la Premier Giorgia Meloni si espresse a riguardo: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante“.

Il nuovo video Esselunga, con la carota

La carota del nuovo spot Esselunga si trasformerà metaforicamente nel microfono che unisce il rapporto tra la figlia Arianna e il papà. La campagna è firmata dall’agenzia creativa di New York SMALL e prodotta da Indiana Production.

Il video promozionale – con il brano Ti lascio una canzone come colonna sonora – sarà visibile in televisione da questa sera fino al 10 febbraio, nelle sale cinematografiche e sui canali digitali fino al 12 febbraio 2024 e sarà trasmesso in occasione del Festival di Sanremo (al via domani su Rai1).

A proposito della manifestazione canora, segnaliamo che durante la kermesse vedremo anche la nuova pubblicità del brand di makeup Pupa Milano, che racconta la storia inaspettata di due amiche nel giorno del matrimonio di una di loro (con citazione implicita de Il laureato).

LA CAROTA. Una storia Esselunga.​ LA CAROTA. Una storia Esselunga.Scoprila questa sera! Posted by Esselunga on Monday, February 5, 2024