Erika Mattina ha fatto parte della prima edizione de La Caserma, il docu-reality andato in onda su Rai2 a inizio 2022 (con ascolti molto fiacchi). La ragazza nelle ultime ore è finita al centro di una vicenda per nulla edificante, suo malgrado. Tra le 25 finaliste di Miss Mondo, Erika è stata insultata sui social, venendo accusata di aver passato le selezioni di Miss Mondo Italia solo perché lesbica.

Erika Mattina ha replicato così:

Trovo assurdo che ci sia gente che sia andata a vedere i miei profili social per sapere quale sia il mio orientamento sessuale e trovo ridicolo che si possa pensare che io abbia passato le selezioni di Miss Mondo Italia solo perché sono lesbica. Io vado avanti a testa alta. Si vede che gli haters non sanno nulla di come funzioni un concorso di bellezza qui facciamo un sacco di prove e talent per passare le selezioni, di certo non sono stata presa perché sono lesbica, né mi avrebbero scartato se lo avessero saputo. Sto vivendo questa esperienza con totale serenità e mi sto divertendo moltissimo. Purtroppo ci sono gli odiatori che non vedono l’ora di scrivere idiozie e questo mi dispiace.