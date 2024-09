Erica Martinelli: chi è la nuova maestra di Ballando con le stelle

Sabato 28 settembre 2024, in prima serata, su Rai 1, andrà in onda la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle 2024‘, il programma di danza condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Tra le new entry di questa stagione, nella fila delle maestre, troviamo Erica Martinelli che avrà l’onore di ballare con Furkan Palali.

Conosciamola meglio:

Chi è Erica Martinelli di Ballando con le stelle 2024? Età, lavoro, Instagram

Dalla sua biografia ufficiale pubblicata sul sito Burn Nation, sappiamo che “Erica è di Roma, Italia ed è specializzata nello stile latino americano con conoscenza sia della danza moderna che di quella classica. A livello agonistico Erica ha ottenuto numerose vittorie nelle competizioni Nazionali, partecipando alle finali dei Campionati Italiani 2011-2012-2013 e vincendo la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2014 e 2015.

Ha un profilo Instagram, @ericamartinelli, che, ad oggi, ha un seguito di oltre 14700 followers. Sfogliando i suoi social, inoltre, scopriamo che è nata nel 1996. Ha, quindi, 28 anni.

Ballando con le stelle 2024, gli accoppiamenti vip – maestri

Ecco le coppie in gara:

Bianca Guaccero – Giovanni Pernice

Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli

Federica Nargi – Luca Favilla

Alan Friedman – Giada Lini

Massimiliano Ossini – Vera Kinnuen

Nina Zilli – Pasquale La Rocca

I Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli

Federica Pellegrini – Angelo Madonia

Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti

Tommaso Marini – Sophia Berto

Chi sono i maestri e le maestre di Ballando con le stelle 2024?

I maestri e le maestre di ‘Ballando con le stelle 2024’ sono: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Luca Favilla, Carlo Aloia, Angelo Madonia e Sophia Berto.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2024?

Il cast definitivo è formato da Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Sonia Bruganelli, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Luca Barbareschi, Nina Zilli, I Cugini di Campagna (Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti, Tiziano Leonardi), Furkan Palali, Tommaso Marini e Anna Lou Castoldi.