Eric Dane, star di Grey’s Anatomy, racconta la sua lotta contro la SLA: “Il mio desiderio è vedere crescere le mie figlie”

“Mi è stata diagnosticata la SLA”, così Eric Dane, attore di successo, star di Grey’s Anatomy, lo scorso Aprile ha confessato al mondo di essere malato. Una dichiarazione che ha gelato i fans e che ha rivelato il momento non facile dell’artista. Oggi a distanza di pochi mesi Dane è apparso in pubblico e ha raccontato come sta vivendo la sua lotta contro la malattia. La SLA è avanzata più rapidamente delle previsto, ma il noto Dr. Mark Sloan di Grey’s Anatomy non ha perso le speranze.

Le sue condizioni preoccupano, e secondo alcuni rumors l’attore da giugno muoverebbe solo un braccio. Recentemente è apparso in sedia rotelle e visibilmente dimagrito, il che conferma che la battaglia è dura e impegnativa. Durante un’intervista con l’organizzazione no profit I AM ALS di cui è ambasciatore, Dane non ha nascosto la sua preoccupazione e ha ammesso che non ha molti motivi per essere felice: “Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento.”

Ha poi aggiunto: “Non credo che nessuno mi biasimerebbe se salissi di sopra in camera mia, mi infilassi sotto le lenzuola e passassi le due settimane successive a piangere”. Parole che rivelano uno stato d’animo non proprio positivo. Eric Dane tuttavia sta lottando con tutto se stesso, e questo perché vorrebbe vedere le sue figlie crescere. Il suo desiderio più grande è essere un padre presente per le sue bambine e non perdersi nulla della loro vita.

Eric Dane: “Combatterò fino all’ultimo respiro”

Dimagrito e in sedia a rotella, Dane è apparso in pubblico visibilmente provato. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo e che ha preoccupato i fans. Tuttavia l’attore sta combattendo la sua battaglia personale contro la malattia, lo sta facendo soprattutto per la sua famiglia. Sposato dal 2004 con l’attrice Rebecca Gayheart, ha due figlie bellissime: illie Beatrice e Georgia Geraldine, di 15 e 13 anni che adora. Loro gli danno la forza di affrontare il dramma quotidiano:

“Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini. Quindi combatterò fino all’ultimo respiro.” Dichiarazioni che non sono passate inosservate. Dane non fa progetti a lungo termine anche se fino a qualche mese fa era impegnato sul set. Dane ha ringraziato tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto e hanno rispettato la sua privacy negli ultimi mesi.

Eric Dane e l’addio a Grey’s Anatomy

Eric Dane ha interpretato diversi ruoli nella sua carriera. Protagonista di film per il cinema e di serie tv, ma il 54enne è noto soprattutto per il personaggio del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy. Ribattezzato anche come “dottor Bollore” Dane ha amato molto essere parte del cast di una serie così di successo. Il suo addio poi è stato drammatico e anche la Rhimes non ha nascosto il suo dispiacere, tanto d’aver scritto per il suo personaggio un vero e proprio elogio funebre:

“Dopo sei stagioni, la morte di Mark Sloan è stata un duro colpo per me come scrittrice e anche per lo show. E per i fan. Mi piace credere che adesso Mark e Lexie sono insieme. Che questi due personaggi staranno eternamente insieme e a costruire quella relazione che quando erano in vita non sono riusciti ad avere. Lei e Mark sono fatti per stare insieme.” I fans hanno sempre sperato in un ritorno sul set di Dane, magari come fantasma.