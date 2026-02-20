Eric Dane è morto a 53 anni: le cause del decesso, moglie e figli. Carriera e vita privata dell’attore di Grey’s Anatomy

L’attore statunitense Eric Dane è scomparso all’età di 53 anni, dopo aver combattuto contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che aveva reso pubblica circa un anno fa. A confermare il decesso è stata la sua famiglia mediante un comunicato stampa, in cui è stato anche specificato che Dane è morto circondato dall’affetto dei suoi cari. Lui aveva raggiunto il successo verso la metà degli anni 2000, quando aveva interpretato dal 2006 al 2012 il ruolo del dottor Mark Sloan nella rinomata serie tv Grey’s Anatomy. Nel 2019 c’era stato invece il personaggio di Cal Jacobs, l’affascinante chirurgo della serie HBO Euphoria, un ruolo portato avanti fino alla sua scomparsa.

Tra i suoi lavori più famosi c’è anche la serie The Last Ship, dove ha interpretato il comandante Tom Chandler, capitano di un cacciatorpediniere della Marina americana in un mondo che è stato devastato da una catastrofe globale.

La malattia e l’improvvisa scomparsa

Dane aveva annunciato pubblicamente, nel mese di aprile 2025, di aver avuto la diagnosi di SLA, una malattia che colpisce le cellule nervose responsabili del controllo dei muscoli, andando a compromettere la capacità di camminare, parlare, deglutire e respirare. L’attore era anche diventato un sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca sulla malattia e, in occasione di una conferenza stampa tenutasi a Washington nel giugno 2025, aveva detto: “Molti di voi mi conoscono per aver interpretato un medico in Grey’s Anatomy. Ma oggi sono qui come paziente che combatte contro la SLA“.

Nel mese di settembre, aveva anche ricevuto – da parte dell’ALS Network – il premio “Advocate of the Year” per il suo impegno nella promozione della consapevolezza e del sostegno alle persone colpite dalla malattia.

La carriera e la vita privata

Originario del Nord della California e nato nel 1972, Eric Dane aveva perso il padre – militare della Marina – all’età di sette anni. Dopo aver conseguito il diploma, si era trasferito a Los Angeles per approfondire lo studio della recitazione e aveva ottenuto ruoli in serie come Saved by the Bell, Married… with Children, Charmed e nel film X-Men: The Last Stand, oltre a una stagione del medical drama Gideon’s Crossing.

Nel 2004 si era sposato con l’attrice Rebecca Gayheart, madre delle sue due figlie Billie Beatrice e Georgia Geraldine. La coppia si era separata nel 2017, con il divorzio ufficializzato nel 2018 e poi ritirato. La donna ha infatti parlato più del loro legame, definendolo “una relazione complicata” e dicendo che il loro amore non è romantico ma familiare. Per la fine del 2026, era prevista l’uscita del memoir dell’attore, Book of Days: A Memoir in Moments: proprio tra quelle pagine Dane ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita lavorativa e privata.