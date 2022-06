Enzo Miccio celebra il primo matrimonio nel Metaverso di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada

Nelle scorse ore, Enzo Miccio, noto wedding planner conosciuto per le sue trasmissioni su Real Time (e, recentemente, visto a ‘Pechino Express’ in qualità di sostituto di Costantino Della Gherardesca), ha condiviso, sul proprio account Instagram, un progetto assai speciale e alquanto innovativo.

Miccio, per la prima volta, celebrerà le prime nozze nel Metaverso con due sposi d’eccezione: il calciatore Kevin Prince Boateng e la fidanzata (da oltre un anno), Valentina Fradegrada, influencer da oltre tre milioni di followers su Instagram. Ecco il concept generale della cerimonia:

Immaginate di mettere insieme un wedding planner un po’ folle che ama le sfide e Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR Metaverse) e l’amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada – famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu.

Che cosa si può ottenere?

Un matrimonio spaziale.

Questo è ciò che è avverrà OGGI alle 16:30.

La celebrazione del PRIMO matrimonio nel Metaverso è avverrà in una location veramente unica: la luna.

La richiesta dei due novelli sposi è stata quella di potersi sposare dove nessuno l’avesse mai fatto. E come potevo non esaudire il loro desiderio?

La collaborazione tra noi e OVER ha dato vita ad una location personalizzata creata interamente con tecnologia 3D.

La coppia però, voleva far partecipare anche i propri fan al loro matrimonio. E così sarà. Tutti i partecipanti potranno avere infatti la possibilità di accedervi tramite un esclusivo NFT. Nella location, oltre ai novelli sposi e ai loro inseparabili amici a quattro zampe, sarò presente anche Io che celebrerò le prime nozze nel metaverso.