Enzo Miccio e Teo Mammuccari e le indiscrezioni su Domenica In

Mara Venier ha accettato di condurre Domenica in solo se fossero state apportate delle modifiche al programma. La conduttrice ha proposto una format più corale e variegato che offrisse al pubblico diverse novità. La nuova edizione è partita con tanti buoni propositi e una scaletta decisamente diversa dal solito. Ad affiancare zia Mara, Teo Mammucari e Enzo Miccio che inizialmente avrebbero dovuto avere un ruolo ben determinato e sostenere la conduttrice veneta. Tuttavia sin dal debutto le cose non sono andate come previsto e sono stati apportati alcuni cambiamenti.

Mammuccari avrebbe dovuto condurre il Gioco del tabellone, ma già alla seconda puntata il ruolo del conduttore de Lo Spaesato è cambiato: ora conduce Giochiamo con Teo dove Mammuccari sfida il mago Silvan in diversi giochi di magia. Inoltre si è percepita una tensione tra Mammuccari e Miccio: il primo durante la diretta ha inviato una frecciatina al collega, esperto di stile, e ha sottolineato come il weeding planner gli abbia tolto dello spazio durante il programma.

Insomma i telespettatori, e non solo, hanno percepito delle tensioni e in modo graduale Mara Venier sta tornando centrale nel talk del dì di festa. Secondo anche quanto sottolinea il sito Affari Italiani, Domenica in starebbe tornando all’origini e questo anche per fronteggiare il successo di Verissimo che nel doppio appuntamento del fine settimana conquista sempre dati Auditel rilevanti che infastidiscono Domenica in: Silvia Toffanin anche questo weekend ha battuto Mara Venier con punte del 22,7% di share.

Domenica in, passo indietro di Miccio e Teo Mammucari?

Il tentativo di affiancarla avrebbe dovuto preparare i telespettatori ad un cambio di conduzione, che a quanto pare il prossimo anno sarà sicuro. A confermarlo in modo definitivo proprio la Venier che nel salotto di Che tempo che fa si è detta pronta a ridurre la sua presenza in tv per trascorrere più tempo in famiglia.

Mara Venier: “E’ davvero l’ultimo anno”

“Basta, è finita. Questo è davvero l’ultimo anno di Domenica In. L’anno prossimo sarò qui con te a divertirmi”, ha confessato Mara Venier nel talk di Che tempo che fa. La conduttrice ha poi accettata di presenziare al tavolo di Fazio e di divertirsi insieme ai suoi ospiti, tra cui ci sono diversi amici di vecchia data: “Ma sì! Ho una grande voglia di divertirmi! Poi guarda sono arrivata qua e ho trovato tutti i vecchi amici”.

Mara ha poi speso parole d’affetto per Pippo Baudo che avrebbe voluto ospite di Domenica in che quest’anno festeggia 50 anni dal debutto: “Tra noi c’era un rapporto affettivo molto importante, lui mi è sempre stato vicino nei momenti belli e nei momenti brutti. Si è spenta la televisione, ma io ho perso un amico al quale volevo molto bene”.