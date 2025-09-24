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Enzo Iacchetti costretto a rivolgersi alla Polizia: la confessione a È sempre Cartabianca

Dopo la discussione televisiva con Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici di Israele, ecco cosa sta succedendo.

di Claudio Rossi
Enzo Iacchetti costretto a rivolgersi alla Polizia: la confessione a È sempre Cartabianca
24 Settembre 2025 11:57

Enzo Iacchetti è tornato sul piccolo schermo a È Sempre Cartabianca, dopo la discussione televisiva con Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici di Israele ,in un incontro che ha suscitato polemiche e acceso il dibattito pubblico.

La recente apparizione dell’attore, già noto per il suo impegno a favore dei diritti umani e delle cause sociali, è stata l’occasione per ribadire la sua condanna nei confronti della violenza in Palestina e le minacce che ha ricevuto da quando ha iniziato a parlare di Gaza sui social media.

Le intimidazioni subite da Enzo Iacchetti

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Iacchetti aveva raccontato di essere stato vittima di pesanti intimidazioni, alcune delle quali anche di morte, dopo aver espresso pubblicamente la sua posizione contro le azioni israeliane a Gaza. Le sue parole sono state un atto di coraggio che ha rotto un silenzio che, fino a quel momento, aveva impedito a molte persone di esprimere un’opinione chiara su uno dei conflitti più tragici della storia recente.

Enzo Iacchetti, sfuriata
La sfuriata di Enzo Iacchetti foto: Mediaset Infinity – (tvblog.it)

L’attore ha confermato quanto dichiarato nei giorni precedenti, quando aveva fatto riferimento alla crescente difficoltà di accedere a opportunità lavorative da quando ha preso posizione pubblicamente a favore della causa palestinese. “Faccio fatica a ottenere gli spettacoli che prima avevo senza problemi. La situazione è cambiata da quando ho iniziato a parlare di Gaza sui social. Alcuni mi hanno proposto di partecipare solo se avessi smesso di parlare di Gaza, ma per me è intollerabile”, ha affermato senza mezzi termini. Un’amara realtà che testimonia come le scelte ideologiche possano incidere profondamente sulla carriera di un artista, soprattutto in un paese dove il tema di Gaza è ancora fortemente divisivo.

Il vero punto di rottura per Iacchetti è stato durante una discussione televisiva con Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici di Israele, che ha sollevato il velo su un tema delicato e raramente affrontato con tale schiettezza in tv. Durante il dibattito, Iacchetti ha sfidato la narrazione ufficiale, contrapponendo la sua visione della tragedia palestinese a quella del governo israeliano. Mizrahi, con tono accusatorio, lo ha definito “fascista”, ma è stata la frase successiva, “definisci bambino”, pronunciata da Mizrahi, che ha realmente segnato l’intervento. Quella parola è diventata il simbolo della crudeltà della situazione, con l’attore che ha risposto con fermezza, mettendo in evidenza le atrocità quotidiane che i palestinesi sono costretti a subire.

Di fronte a minacce sempre più gravi e a un cambiamento radicale nelle sue prospettive professionali, Iacchetti ha deciso di reagire. Ha infatti contattato la polizia postale per risalire agli autori degli insulti e delle minacce, un passo necessario per tutelare la sua sicurezza e quella della sua famiglia.

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