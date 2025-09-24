Enzo Iacchetti costretto a rivolgersi alla Polizia: la confessione a È sempre Cartabianca

Enzo Iacchetti è tornato sul piccolo schermo a È Sempre Cartabianca, dopo la discussione televisiva con Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici di Israele ,in un incontro che ha suscitato polemiche e acceso il dibattito pubblico.

La recente apparizione dell’attore, già noto per il suo impegno a favore dei diritti umani e delle cause sociali, è stata l’occasione per ribadire la sua condanna nei confronti della violenza in Palestina e le minacce che ha ricevuto da quando ha iniziato a parlare di Gaza sui social media.

Le intimidazioni subite da Enzo Iacchetti

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Iacchetti aveva raccontato di essere stato vittima di pesanti intimidazioni, alcune delle quali anche di morte, dopo aver espresso pubblicamente la sua posizione contro le azioni israeliane a Gaza. Le sue parole sono state un atto di coraggio che ha rotto un silenzio che, fino a quel momento, aveva impedito a molte persone di esprimere un’opinione chiara su uno dei conflitti più tragici della storia recente.

L’attore ha confermato quanto dichiarato nei giorni precedenti, quando aveva fatto riferimento alla crescente difficoltà di accedere a opportunità lavorative da quando ha preso posizione pubblicamente a favore della causa palestinese. “Faccio fatica a ottenere gli spettacoli che prima avevo senza problemi. La situazione è cambiata da quando ho iniziato a parlare di Gaza sui social. Alcuni mi hanno proposto di partecipare solo se avessi smesso di parlare di Gaza, ma per me è intollerabile”, ha affermato senza mezzi termini. Un’amara realtà che testimonia come le scelte ideologiche possano incidere profondamente sulla carriera di un artista, soprattutto in un paese dove il tema di Gaza è ancora fortemente divisivo.

Il vero punto di rottura per Iacchetti è stato durante una discussione televisiva con Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici di Israele, che ha sollevato il velo su un tema delicato e raramente affrontato con tale schiettezza in tv. Durante il dibattito, Iacchetti ha sfidato la narrazione ufficiale, contrapponendo la sua visione della tragedia palestinese a quella del governo israeliano. Mizrahi, con tono accusatorio, lo ha definito “fascista”, ma è stata la frase successiva, “definisci bambino”, pronunciata da Mizrahi, che ha realmente segnato l’intervento. Quella parola è diventata il simbolo della crudeltà della situazione, con l’attore che ha risposto con fermezza, mettendo in evidenza le atrocità quotidiane che i palestinesi sono costretti a subire.

Di fronte a minacce sempre più gravi e a un cambiamento radicale nelle sue prospettive professionali, Iacchetti ha deciso di reagire. Ha infatti contattato la polizia postale per risalire agli autori degli insulti e delle minacce, un passo necessario per tutelare la sua sicurezza e quella della sua famiglia.