Bocciatura professionale o sgarbo personale? La domanda non ha, per il momento, una risposta definitiva. Così come non esiste, al momento in cui scriviamo, una comunicazione definitiva, né tantomeno ufficiale, sulle novità del palinsesto di RaiSport, che dal prossimo weekend tornerà a pieno regime, visto l’inizio della Serie A (eppure i giornalisti sui social rilanciano articoli e indiscrezioni). E che riguardano da vicino Enrico Varriale.

Come anticipato dal sito di Repubblica, la notizia principale, infatti, è la mancata riconferma di Varriale. Dopo aver perso la vicedirezione di RaiSport, il giornalista campano è ora fuori anche dalla conduzione di Novantesimo Minuto (che passa a Marco Lollobrigida, reduce da Notti europee), di cui l’anno scorso era alla guida insieme a Paola Ferrari. La quale, evidentemente dopo le prove esaltanti di Euro 2020 (sic), è stata promossa e sostituirà proprio Varriale nelle presentation studio delle gare della Nazionale (tra poco più di un anno ci sono i Mondiali del Qatar, dopo i quali la Ferrari lascerà la Rai – dice lei). Una esclusione che sembra essere uno sgarbo dell’attuale direttore di RaiSport Auro Bulbarelli, con il quale i rapporti pare non siano mai stati idilliaci.

A proposito degli azzurri di Roberto Mancini, stando a quanto risulta a TvBlog, potrebbe saltare la presenza di Claudio Marchisio nella delegazione di RaiSport che racconta sulla tv pubblica la Nazionale. L’ex calciatore di Juventus e Nazionale, peraltro, è stato recentemente ingaggiato da Amazon Prime Video (non in esclusiva). Tutto il resto del team azzurro di RaiSport dovrebbe essere, invece, confermato con il duo Rimedio-Di Gennaro in telecronaca e Alessandro Antinelli a bordocampo.

Intanto, guardando al futuro, la favorita per la poltrona di direttore di Rai Sport (il mandato di Auro Bulbarelli è in scadenza ad ottobre prossimo) sembra essere Alessandra De Stefano, attuale vice di Bulbarelli e protagonista questa estate con l’apprezzato programma di commento delle Olimpiadi di Tokyo Il circolo degli anelli. Salvo clamorosi colpi di scena, tipo Enrico Varriale nuovo direttore.