Enrico Papi torna con Sarabanda Celebrity: ecco quando

Tuffato anch’esso nel pentolone dei grandi ritorni lo show Sarabanda Celebrity, effettivamente ritornerà con la sua consueta ventata di nostalgia e la voglia di moosica, come dice il suo storico presentatore Enrico Papi. Il programma, che fin dagli anni Novanta mette alla prova “l’orecchio” degli appassionati della musica è pronto a riaffacciarsi su Italia 1 con una nuova stagione in cui a cimentarsi con le note saranno ancora una volta i volti noti dello spettacolo. La versione VIP infatti ha avuto un’ottima accoglienza e Mediaset non si lascia sfuggire l’occasione di cavalcare l’onda puntando nuovamente ( e non poteva essere altrimenti) sul volto simbolo del game show.

La conduzione di Enrico Papi infatti, sempre ironica e scoppiettante, ha contribuito in modo determinante alla rinascita del game show, in chiave Celebrity, riportandolo in prima serata con un look fresco, estivo, ma fedele allo spirito originale. La nuova edizione, ora in preparazione, arriva dopo un ciclo di puntate che hanno funzionato alla perfezione, sottolineando il valore del marchio “Sarabanda”, soprattutto quando i protagonisti sono famosi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco con leggerezza. E proprio questa formula – musica, sfide e ironia – è ciò che gli spettatori attendono con maggiore impazienza.

Il successo della prima edizione celebrity

La scorsa stagione di Sarabanda Celebrity, trasmessa tra la fine di maggio e il mese di luglio 2025, ha registrato una media di quasi un milione di telespettatori a serata. Un risultato in linea con le performance abituali della rete e sufficiente per convincere i vertici Mediaset a dare il via libera a un nuovo ciclo di puntate. Il programma, già noto anche nella sua versione internazionale Name That Tune – andata in onda fino al 2023 – ha mostrato una sorprendente tenuta, prova inconfutabile che l’interesse per il format non si è mai davvero spento.

Grande protagonista è stato ovviamente il cast di concorrenti famosi. Nella scorsa edizione si sono alternati personaggi di grande popolarità, che hanno trasformato il gioco in veri e propri momenti di spettacolo. Anna Tatangelo, Sergio Friscia, Rosa Chemical, Alvin e Sabrina Salerno sono stati tra i volti più presenti, regalando sfide, siparietti e momenti musicali che hanno animato le puntate.

Per il nuovo ciclo, che approderà sempre su Italia 1, si presume da maggio 2026, è facile immaginare che alcuni dei protagonisti della scorsa edizione possano tornare, affiancati da volti nuovi pronti a testare le proprie abilità musicali. Del resto lo scopo è di ricreare quell’atmosfera frizzante che ha permesso a Sarabanda di restare, nel tempo, uno dei game show più longevi della televisione italiana. L’importanza storica del programma è confermata anche dai numeri: oltre 1800 puntate realizzate e un primato che lo colloca tra i giochi musicali più duraturi di sempre. Un’eredità importante, che Enrico Papi si prepara ancora una volta a onorare con il suo stile inconfondibile.