Enrico Mentana ad Oggi è un altro giorno: “Lamberto Sposini? Un fratello”

Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, il salotto del pomeriggio di Rai1, condotto da Serena Bortone, Enrico Mentana ha ricordato l’amico Lamberto Sposini con cui ha fondato, il 13 gennaio 1992, il Tg5 assieme a Cristina Parodi, Cesara Buonamici, Emilio Carelli e Clemente J. Mimum:

C’è sempre un po’ di pudore quando si parla delle amicizie personali, soprattutto delle amicizie tra uomini. Lamberto è la persona con cui ho passato più tempo nella mia vita, dal mattino a chiacchierare a telefono, lavoravamo assieme, fino alla sera tardi a raccontarsi le cose. E’ un amico del cuore. Con gli alti e i bassi della vita, il lavorare insieme o non lavorare assieme spesso, rende, più presenti o meno presenti, l’uno all’altro, gli amici. Per me, è un fratello che quando non sta bene, ti fa preoccupare. Ti fa dispiacere

Il giornalista, nel corso dell’intervista, ha ricevuto i video messaggi della Parodi e della Buonamici con cui ha iniziato l’avventura all’allora Fininvest come direttore del primo telegiornale in onda su Canale 5:

Parodi: “E chi se lo dimentica, caro Enrico, quel 13 gennaio del 1992 quando iniziò il Tg5. Io feci la primissima edizione delle 13, ero vestita di giallo, ed andò tutto liscio, per fortuna. Ti confesso, solo adesso, che la imparai tutta a memoria . Io ti ringrazierò sempre di avermi coinvolta in quella meravigliosa avventura di cui ricordo davvero tutto. E di avermi insegnato tutto di questo bellissimo mestiere. Anche se, adesso, tu hai i capelli grigi, ed i miei trent’anni sono passati da un bel pezzo, per me, rimani sempre e comunque il mio direttore”

Buonamici: “Che avventura meravigliosa con te. Quante cose ci hai insegnato. Quante risate con le tue battute fulminanti. Quanto ci hai fatto dannare perché non eri mai contento. Sei sempre nel mio cuore. Ti bacio con grande affetto”.