In arrivo una serata-evento su Canale 5. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, si starebbe lavorando per portare lo show di Enrico Brignano sulla rete ammiraglia di Mediaset. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, l’attore dovrebbe essere protagonista di uno spettacolo-evento al Circo Massimo in occasione dei festeggiamenti per il Natale di Roma, il 21 aprile prossimo.

La produzione starebbe allestendo uno show che permetterà al comico romano di essere affiancato da altri artisti, attori e cantanti in particolare, in una serie di numeri divertenti legati in qualche modo alla città di Roma.

Per Brignano, con un curriculum televisivo di tutto rispetto (Un medico in famiglia, Zelig, Le Iene), si tratterà del ritorno dalle parti di Mediaset, dopo che negli ultimi anni è stato di fatto un volto di punta di Rai2, dove è stato mattatore di Un’ora sola vi vorrei. Di recente, il comico allievo di Gigi Proietti è stato spesso ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ed un suo show nel 2022 è stato reso disponibile su Prime Video di Amazon.

Attualmente Enrico Brignano è in giro per l’Italia con lo spettacolo teatrale dal titolo Ma … diamoci del tu. Questa sera, per esempio, sarà in scena a Brescia, dove replicherà anche domani. A seguire, appuntamenti già fissati a Padova, Torino, Conegliano, Modena, Udine, Montecatini, Lecce e Brindisi. Ad aprile, poi, il grande evento nella ‘sua’ Roma, per festeggiare la fondazione della Capitale d’Italia.