Enrica Bonaccorti: età, la malattia, marito e figli, dove vive, la confessione sul tumore. Tutto sulla conduttrice

Aggiornato al 4/01/2026

Enrica Bonaccorti è un personaggio tv molto amato. Vanta una carriera eclettica e versatile e negli anni ottanta ha conquistato una popolarità non indifferente. Ha lavorato sia in Rai conducendo format di successo come Italia sera e Pronto, chi gioca? e a Mediaset dove ha guidato diverse edizioni di Non è la rai e non solo. Negli ultimi anni è stata ospite di diversi talk nei panni di opinionista e ancora oggi gode dell’affetto del pubblico, che non l’ha dimenticata e la segue con attenzione anche sui social.

Personaggio diretto, sincero e mai sopra le righe, Enrica Bonaccorti ha ricevuto anche la stima dai colleghi e difficilmente è stata al centro del gossip o di qualche polemica. La conduttrice è nata a Savona il 18 novembre del 1949 ed ha 76 anni, Giovanissima si è trasferita a Roma dove ha intrapreso gli studi di recitazione: ha poi debuttato in teatro e nei primi anni settanta ha preso parte ad alcuni sceneggiati come La pietra di Luna e Eleonora. In seguito ha debuttato come conduttrice e da quel momento si affermata nel mondo della televisione in un ruolo che neanche lei si aspettava.

Si è sempre dedicata molto al lavoro e alla sua crescita professionale, ma difficilmente è scesa a compromessi. La Bonaccorti è oggi considerata uno dei punti fermi della tv, fa parte della storia della Rai e non solo e anche se negli ultimi anni ha lavorato meno, è molto soddisfatta del suo percorso professionale e delle sue scelte di vita. Oggi è concentrata soprattutto su se stessa e sul suo privato, e sta cercando di godersi la quotidianità in modo meno frenetico.

Enrica Bonaccorti vita privata: la perdita del compagno e i figli

Da un punto di vista privato Enrica Bonaccorti è sempre stata molto discreta. In passato è stata Daniele Pettinari con il quale ha avuto una figlia, Verdiana, nata nel 1973, ma la relazione è finita improvvisamente: lui l’ha lasciata da un giorno all’altro. L’uomo è deceduto da qualche anno. Tra le sue relazioni importanti ci sono quella con Michele Placido, Renato Zero e Arnado Del Piave. Recentemente la conduttrice ha rivelato di essere affetta da prosopagnosia, una rara patologia che le impedisce di identificare i volti con i nomi:

“Io a volte non riconosco le persone, anche persone che conosco benissimo, e questi si offendono, oppure mi prendono bonariamente in giro. Se devo andare a una premiere esco tesa perché so già che ci sono tutti che mi riconoscono dopo 50 anni di lavoro e io no, e invece magari li amo vorrei dirglielo”. Circa 3 anni fa Enrica Bonaccorti è stata operata al cuore, la conduttrice dopo l’intervento ha raccontato sui social cosa ha vissuto.

L’operazione è durata più di 8 ore e le hanno messo ben 4 bypass: “Altri due mesi e sarei morta. In pratica mi han detto che ho avuto una gran fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita.” Oggi la conduttrice ha rivelato di avere un tumore, si è mostrata sui social dopo mesi di assenza e ha reso noto il suo status di salute.

“Mi sono nascosta per mesi”, l’annuncio di Enrica Bonaccorti

L’annuncio social di Enrica Bonaccorti ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice si è mostrata in sedia a rotelle, provata ma sorridente. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia che rivela alcuni dettagli della sua patologia. La Bonaccorti si è nascosta per mesi, ma ora ha deciso di rendere pubblico quanto gli sta succedendo e ha citato Eleonora Giorgi e il coraggio che l’ha contraddistinta nell’affrontare il tumore:

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei.” Ha poi concluso: “E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi.”