L’affascinante interprete turco di Tahir in “Io sono Farah” ha conquistato il pubblico con talento e discrezione. Scopri di più su di lui.

Engin Akyürek: età, moglie e figli, dove vive, studi, profilo Instagram. Tutto sull’attore di Io sono Farah

Negli ultimi anni le serie turche hanno conquistato il cuore di tanti spettatori italiani, portando in TV emozioni, storie intense e personaggi che restano impressi. Dietro questo fenomeno c’è anche la forza di interpreti capaci di dare vita a ruoli profondi, senza perdere autenticità.

In un mondo dove tutto sembra passare dai social e dai gossip, qualcuno riesce ancora a farsi amare mantenendo un certo mistero. C’è chi sceglie di lasciare che siano i personaggi e le interpretazioni a parlare, senza aprire troppo le porte della propria vita privata.

Tra questi c’è un attore che ha saputo farsi strada con determinazione e talento, costruendo un percorso artistico vario e ricco di sfide. Il suo sguardo intenso e la capacità di passare dalla dolcezza alla durezza in un attimo lo hanno reso un volto indimenticabile per chi lo segue.

Chi lo conosce attraverso lo schermo sa che la sua immagine è legata soprattutto al lavoro: poche apparizioni fuori dal set, un profilo pubblico curato ma misurato, e tanta attenzione ai progetti che sceglie di portare avanti.

Un interprete che ha saputo farsi strada

Engin Akyürek, nato il 12 ottobre 1981 nella provincia di Ankara, è oggi una vera icona della TV turca. Alto 1 metro e 90, ha studiato lingue e storia all’Università di Ankara, un percorso che, come ricorda Novella 2000, gli ha dato solide basi prima del debutto davanti alle telecamere.

La svolta è arrivata nel 2004, con la vittoria del talent “Turkiye’nin Yildizlari”. Da lì in poi, film e serie di successo lo hanno portato a ottenere premi e riconoscimenti internazionali, compresa una prestigiosa nomination agli Emmy Awards, prima volta per un attore turco.

Dal set turco alle prime serate italiane

Nel 2023 Akyürek è diventato Tahir in “Adım Farah”, arrivata in Italia come “Io sono Farah” su Canale 5. Al fianco di Demet Özdemir, ha dato vita a una coppia scenica amatissima, capace di far parlare di sé puntata dopo puntata. La sua vita privata, invece, resta lontana dai riflettori: non si sa se abbia una compagna o una moglie, e non ci sono informazioni su eventuali figli. Sul suo profilo Instagram, seguito da una folla di fan, condivide soprattutto momenti dal set e novità professionali, confermando che il suo fascino sta anche nella scelta di non raccontare tutto.

Fuori dalle riprese, l’attore alterna impegni legati alla recitazione alla scrittura, con due raccolte di racconti già pubblicate e tradotte in più lingue. Un altro lato della sua creatività, che dimostra come dietro i ruoli in TV ci sia un artista completo, capace di emozionare anche sulla pagina scritta.