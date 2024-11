Endless Love, la puntata di oggi non in onda: il nuovo orario della serie turca

I fan di Endless Love sono sicuramente già informati della novità che riguarda la propria soap opera preferita, ma qualcuno potrebbe trovarsi un po’ confuso nel vedere che da oggi, lunedì 11 novembre 2024, la serie non va in onda con la puntata del pomeriggio. Cosa è successo?

Nessuna sospensione o cancellazione, al contrario. Come abbiamo già avuto occasione di dire, Endless Love è stato promosso da Canale 5 alla prima serata, slot che va detto già occupava da qualche tempo con un buon riscontro di pubblico.

Proprio in virtù dei risultati ottenuti in prime time, l’ammiraglia Mediaset ha deciso di posizionare Endless Love quasi esclusivamente in prima serata: per ora, la giornata scelta è quella del giovedì, ma non è da escludere che in futuro la serie possa occupare anche altre serate. La prossima puntata va quindi in onda il 14 novembre 2024, alle 21:40. La dizi turca occuperà anche un’altra fascia del palinsesto di Canale 5, ovvero quella del sabato pomeriggio, dalle 14:45 alle 16:30.

Cambia nuovamente, quindi, il palinsesto pomeridiano di Canale 5: al posto di Endless Love, dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45 va in onda un’altra produzione turca, Segreti di famiglia. Andata in onda nei mesi estivi del 2024 in prima serata, la serie è stata ora spostata al pomeriggio con gli episodi inediti. Secondo quanto apprende TvBlog, infine, anche Segreti di famiglia approderà in prima serata, dal 1° dicembre, sempre in prima tv.