Le anticipazioni della settimana di Segreti di famiglia, la soap opera turca in onda su Canale 5 e con protagonista un’impavida avvocata ed un integerrimo pubblico ministero

Le anticipazioni della settimana dal 12 al 15 novembre 2024 di Segreti di famiglia, la soap opera di Canale 5 in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 14:10 alle 14:45. La soap è stata trasmessa in Turchia su Kanal D dal 2021 al 2024 con il titolo “Yargı”, per un totale di 95 puntate (nell’edizione italiana sono 285, in parte già trasmessi nell’estate 2024, la domenica sera).

La serie segue le vicende di Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), un’impavida avvocata, pronta ad aggirare le regole pur di raggiungere i propri obiettivi e del pubblico ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), di grande successo e rispettato ma che, a differenza di Ceylin ha regole rigide sull’etica professionale.

Ilgaz deve infrangere le proprie regole per la prima volta quando si imbatte in un caso di omicidio in cui suo fratello Çınar (Arda Anarat), molto diverso da lui e sempre nei guai, viene accusato di essere il responsabile. Ilgaz chiede a Ceylin di difendere suo fratello: sa che lei sarebbe capace di trovare la verità ad ogni costo. Ma mentre indagano su questo caso, Ceylin e Ilgaz scoprono misteri che si estendo ad entrambe le loro famiglie.

Segreti di famiglia, le anticipazioni dal 12 al 15 novembre 2024

Martedì 12 novembre

Eren, minacciato da Engin, si sfoga con Ilgaz per trovare una soluzione. Non sa se confessare alla figlia Tugce la verità, ovvero che lui è il suo vero padre.

Mercoledì 13 novembre

Engin viene isolato, ma ha ancora la possibilità di comunicare con il suo avvocato, la zia Seda. Lacin, incoraggiata da Yekta, propone alla sorella di ereditare lo studio legale.

Giovedì 14 novembre

Ceylin è furiosa e desidera vendicarsi di tutti: Metin per aver incastrato suo padre, Ilgaz per averle nascosto la verità e Eren per aver difeso il suo amico tacendo.

Venerdì 15 novembre

Mert scopre che Cinar, ricattato da Engin, ha intenzione di fuggire all’estero e che sta cercando di ottenere un passaporto in modo non ortodosso.

Dove vedere Segreti di famiglia?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Segreti di famiglia in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.