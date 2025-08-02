Endless Love, l’attore Burak Özçivit e la foto con la moglie Fahriye Evcen

Burak Özçivit ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo ruolo di protagonista in Endless Love dove interpreta una affermato ingegnere innamorato di Nihan Sezin, che ha il volto di Neslihan Atagül. La dizi turca ha avuto un enorme successo e ha ottenuto ascolti share rilevanti. I due protagonisti sono diventati molto popolari oltre i confini della Turchia e oggi sono alle prese con diversi progetti. Burak è un uomo affascinante e innamorato della moglie Fahriye Evcen, anche lei attrice.

La coppia si è conosciuta sul set di Çalıkuşu, il feeling tra loro è stato quasi immediato e nel 2017 sono convolati a nozze. Oggi hanno due bambini bellissimi Karan, nato nel 2019, e Kerem, nato a gennaio 2023, che preferiscono tenere lontano dai riflettori. Sono molto uniti e non mancano di mostrarsi ai fans sui social. Spesso i due hanno condiviso scatti dove appaiono insieme e in diverse occasioni Burak ha rivelato tutto il suo amore alla moglie. Non sono infatti mancate dediche speciali e gesti eclatanti.

L’attore turco è molto seguito sui social, ha tantissimi followers che seguono con attenzione la sua quotidianità anche se l’attore pubblica soprattutto momenti del suo lavoro. Tuttavia quando si mostra nel privato riesce ad ottenere un eco mediatico non indifferente. In diverse interviste Burak ha speso parole d’affetto per la moglie, e ha ribadito che il fatto che anche lei sia un’attrice non è affatto un problema, si sono conosciuti grazie al lavoro. L’attore ha poi sottolineato che quel che conta è come sono quando sono lontano dal set e dai riflettori: “Quando siamo a casa siamo una famiglia”

Burak e Fahriye selfie da innamorati: l’entusiasmo dei fans

Nei giorni scorsi Burak ha condiviso uno scatto dove appare con la moglie, un primo piano che rivela il filling esistente tra i due. La coppia si è mostrata durante un viaggio a Monaco e le immagini hanno ottenuto tantissimi like, tanto che sono diventate virali in pochi minuti. Lei, ex interprete della serie tv turca La ragazza e l’ufficiale trasmessa da Canale 5, indossa un maglia in filo bianca con i bordi rossi e grandi occhiali da sole e lui una camicia a righe celeste e bianca.

Entrambi sorridenti e felici non hanno esitato a pubblicare i loro momenti insieme, che visto il lavoro impegnativo d’entrambi, non sono molto frequenti. Burak ha rivelato che la famiglia è il suo punto di riferimento e appena ha del tempo libero lo desidera trascorrere con la moglie e i figli. I fans si sono complimentati con l’attore e non hanno mancato di riservare parole d’affetto per l’attrice: “Tua moglie è la più bella.” Ha scritto un utente.

Endless Love, Neslihan Atagül partner di Buruk e mamma da pochi mesi

Neslihan Atagül è stata la partner di Buruk in Endless Love e questo ha reso l’attrice molto amata anche in Italia. Lo scorso anno è stata ospite di Verissimo e ha parlato del suo lavoro e anche della vita privata. L’attrice ha condiviso la gioia della maternità, all’epoca aveva appena scoperto di essere in dolce attesa di un maschio:

“Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo”. Oggi è una mamma attenta e presente e cerca di tutelare il più possibile il suo bambino. Non a caso gli scatti dove appare il piccolo sono rari e occasionali: una decisione quella dell’attrice finalizzata a non esporre troppo il figlio.