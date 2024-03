Il cast di Endless Love, la serie turca in onda su Canale 5, include due giovani attori nei panni dei protagonisti Nihan e Kemal

“Un ragazzo incontra una ragazza”: la canzone dei The Kolors si addice al cast principale di Endless Love, la nuova serie tv turca che Canale 5 manda in onda da lunedì 11 marzo 2024 nel proprio daytime.

I protagonisti della serie andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017 per 74 puntate (che diventano molte di più nell’edizione italiana) sono infatti due giovani attori: Neslihan Atagül e Burak Özçivit, interpreti rispettivamente di Nihan e Kemal e candidati come Migliori attori agli International Emmy Awards grazie a questi ruoli.

I due attori sono affiancati da un cast ben nutrito, che dà vita nel corso delle puntate alle varie linee narrative proposte. Tra gli altri interpreti, da citare dei volti già noti al pubblico di Canale 5: Kerem Alışık e Rüzgar Aksoy, già in Terra Amara nei panni rispettivamente di Fekeli ed Ercüment, e Melissa Aslı Pamuk, che ha partecipato a La ragazza e l’ufficiale, nei panni di Ayşe.

Endless Love, il cast

I protagonisti

Neslihan Atagül è Nihan: giovane ragazza proveniente da una famiglia benestante, che la costringe a sposare un uomo di cui non è innamorata;

giovane ragazza proveniente da una famiglia benestante, che la costringe a sposare un uomo di cui non è innamorata; Burak Özçivit è Kemal: giovane ragazzo di umili origini che si innamora di Nihan e viene ricambiato. Ma quando lei viene data in sposa a un altro, decide di buttarsi sul lavoro, diventando ingegnere in una miniera.

Gli antagonisti

Kaan Urgancıoğlu è Emir: giovane ricco e prepotente, che nutre un amore morboso verso Nihan e che sfrutta i problemi della famiglia della ragazza per sposarla;

giovane ricco e prepotente, che nutre un amore morboso verso Nihan e che sfrutta i problemi della famiglia della ragazza per sposarla; Burak Sergen è Galip: padre di Emir, disposto a tutto purché il figlio sia felice.

La famiglia di Nihan

Kürşat Alnıaçık è Õnder: padre di Nihan;

padre di Nihan; Neşe Baykent è Vildan: madre di Nihan;

madre di Nihan; Barış Alpaykut è Ozan: fratello di Nihan;

fratello di Nihan; Zerrin Tekindor é Leyla: zia materna di Nihan;

zia materna di Nihan; Kerem Alışık è Ayhan: marito di Leyla.

La famiglia di Kemal

Orhan Güner è Hüseyin: padre di Kemal;

padre di Kemal; Zeyno Eracar è Fehime: madre di Kemal;

madre di Kemal; Rüzgar Aksoy è Tarık: fratello di Kemal;

fratello di Kemal; Çağla Demir è Banu: moglie di Kemal.

Altri personaggi

Melissa Aslı Pamuk è Asu: ex moglie di Emir e attuale mogli di Kemal;

ex moglie di Emir e attuale mogli di Kemal; Metin Coşkun è Hakkı: padre di Asu;

padre di Asu; Arven Beren è Deniz: figlia di Nihan ed Emir;

figlia di Nihan ed Emir; Ayşen İnci è Müjgan: madre di Emir;

madre di Emir; Erhan Alpay è il commissario Hakan;

è il commissario Hakan; Mehmet Ali Bayhan è Hüseyin Ali;

è Hüseyin Ali; Elif Özkul è Sema;

è Sema; Gökay Müftüoğlu è Salih;

è Salih; Nihan Aşıcı è Yasemin;

è Yasemin; Ece Yaşar è Eda;

è Eda; Ali Burak Ceylan è Tufan;

è Tufan; Uğur Aslan è Zehir;

è Zehir; Gizem Karaca è Mercan;

è Mercan; Barış Kışlak è Adem;

è Adem; Oral Özer è Mehmet.