È la nuova “dizi” turca in onda nel pomeriggio di Canale 5: Endless Love è stata scelta da Mediaset per tenere compagnia al pubblico del daytime, candidandosi a diventare l’erede degli altri grandi successi andati in onda nella stessa fascia in passato, tra cui il recentissimo (e ancora in onda, ma in prima serata) Terra Amara.

Al centro, ancora una volta, una storia d’amore tormentata, nella cornice di Istanbul, tra un giovane uomo e una giovane donna, divisi da problemi familiari e da situazioni più grandi di loro. Ma il loro amore vincerà su questi ostacoli? Non resta che seguire la serie per scoprirlo: intanto, vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su Endless Love!

Endless Love su Canale 5, quante puntate sono?

L’edizione turca della serie è composta da due stagioni, per un totale di 74 episodi, della durata di circa 120-140 minuti ciascuno. Come già accaduto con altre serie provenienti dallo stesso Paese, Mediaset divide ciascun episodi in più parti, allungando così il numero totale di puntate che, nell’edizione italiana, si aggira sui 244. Un numero che, però, potrebbe essere modificato se Canale 5 decidesse di ridurre o allungare la durata degli episodi, allungandone così il totale.

La trama di Endless Love

La serie tv è ambientata a Istanbul. Qui vivono il giovane Kemal Soydere (Burak Özçivit), di umili origini, e la giovane Nihan Sezin (Neslihan Atagül), proveniente da una famiglia benestante. I due si incontrano per caso, provando da subito attrazione l’uno per l’altra.

Complice un salvataggio in barca, Kemal e Nihan cominciano a conoscersi: lui le presenta sua zia Leyla (Zerrin Tekindor), lei vorrebbe invitarlo nel Club esclusivo che frequenta con il fratello Ozan (Barış Alpaykut).

Ma il loro amore è contrastato dalla famiglia di Nihan, che versa in una difficile situazione economica. Il ricco Galip (Burak Sergen) propone a Vildan (Neşe Baykent) e Önder (Kürşat Alnıaçık), rispettivamente la madre e il padre di Nihan, di far sposare la ragazza con suo figlio Emir (Kaan Urgancıoğlu), che nutre verso di lei un amore morboso: così facendo, la famiglia risolverebbe i suoi problemi.

Nihan viene così data in sposa ad Emir, nonostante non lo ami. Distrutto, Kemal accetta un lavoro lontano da casa e diventa prima ingegnere in una miniera e poi socio dell’imprenditore che lo ha assunto.

Il lavoro, però, lo riporta a casa, qualche tempo dopo, e lo vede costretto a collaborare proprio con Emir. Kemal sa che dovrà rivedere Nihan, così come la ragazza sa di provare ancora qualcosa nei suoi confronti.

Endless Love, cast

Il cast della serie è formato da giovani attori ed attrici poco noti al pubblico italiano, con delle eccezioni. Ritroviamo, infatti, Kerem Alışık e Rüzgar Aksoy, già in Terra Amara, e Melissa Aslı Pamuk, che ha partecipato a La ragazza e l’ufficiale.

Burak Özçivit è Kemal Soydere;

è Kemal Soydere; Neslihan Atagül è Nihan Sezin;

è Nihan Sezin; Neşe Baykent è Vildan;

è Vildan; Kürşat Alnıaçık è Õnder;

è Õnder; Barış Alpaykutè Ozan;

Ozan; Zerrin Tekindor è Leyla;

è Leyla; Burak Sergen è Galip;

è Galip; Kaan Urgancıoğlu è Emir;

è Emir; Orhan Güner è Hüseyin;

è Hüseyin; Zeyno Eracar è Fehime;

è Fehime; Rüzgar Aksoy è Tarık;

è Tarık; Hazal Filiz Küçükköse è Zeynep;

è Zeynep; Çağla Demir è Banu;

è Banu; Kerem Alışık è Ayhan;

è Ayhan; Melissa Aslı Pamuk è Asu.

Endless Love, orario

La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45, mentre il sabato dalle 14:30 alle 16:30.

Le repliche di Endless Love

Per ora Mediaset non ha previsto repliche della serie.

Endless Love, dov’è girato

La serie è stata girata tra le coste nei pressi di Istanbul e la città di Zonguldak, sul Mar Nero. È andata in onda in Turchia tra il 2015 e il 2017.

Endless Love, premi vinti

Endless Love è l’unica dizi ad aver ricevuto riconoscimenti internazionali nella storia televisiva della Turchia. Inoltre, detiene il record di distribuzione nel maggior numero di paesi di sempre: oltre 110.

Doppiata in più di 50 lingue, la serie ha vinto nel 2015 un prestigioso International Emmy Award. I protagonisti, Burak Özçivit e Neslihan Atagül, sono anche gli unici ad aver ricevuto una nomination agli International Emmy, come Migliori Attori.

Endless Love su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Endless Love in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.