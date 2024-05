Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 11 maggio 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 6 ALL’11 MAGGIO 2024



Anticipazioni Endless Love dell’11 maggio 2024: l’ora della verità

-La puntata finisce alle 16:30-

Nihan racconta tutto a Kemal

Nihan rivela a Kemal il ricatto di Emir: se avesse accettato di sposarlo, Emir avrebbe protetto Ozan (Barış Alpaykut), impedendo di farlo arrestare per omicidio. Nihan spiega la dinamica dei fatti avvenuti alla tenuta: Ozan ed Emir erano insieme a due donne e Ozan ha accidentalmente ucciso una delle due con una delle pistole di Emir. Nihan, poi, si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna. Kemal dà un appuntamento nel bosco a Nihan, per comunicarle i suoi sospetti: tutto ciò che fa Emir ha un secondo fine ed è convinto che ci sia il suo zampino nella vicenda che ha portato Ozan a rischiare un’accusa di omicidio. Nihan, per paura di abbandonarsi a false speranze e per scoraggiare Kemal dal portare avanti quelle che ritiene essere inutili ricerche, gli dà la chiavetta Usb.

Il confronto tra Vildan e Leyla

Vildan (Neşe Baykent) e Leyla (Zerrin Tekindor) hanno un confronto su Onder (Kürşat Alnıaçık), l’uomo che le ha fatte allontanare. Emir, dopo essere stato rilasciato, contatta e incontra Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiungerlo.

La protesta dei contadini contro Kemal

Davanti all’ingresso della Kozcuoglu Holding i contadini protestano perché non hanno più acqua per i loro campi. Qualcuno di notte ha attivato l’impianto della centrale termoelettrica senza che ci fossero le dovute autorizzazioni, causando una deviazione del fiume. Kemal, come responsabile dell’impianto, viene accusato da decine di contadini di averli danneggiati.

Nihan presenta Leyla a Ozan

Nihan decide di presentare Leyla a Ozan: insieme si recano a casa della donna che, però, è assediata dai giornalisti, i quali vogliono sapere come mai nessuno abbia mai saputo che Vildan avesse una sorella. Durante la giornata, al padre di Kemal viene recapitata una grossa multa da parte dell’Agenzia delle Entrate ed è disperato, ma Tarik (Rüzgar Aksoy), con grande stupore di suo padre, si offre di pagarla.

Zeynep incontra Emir

Zeynep, ossessionata dall’invadenza di Ozan, si dispera perché non riesce ad ottenere il permesso per uscire la sera ed incontrare Emir. Inaspettatamente, Asu (Melissa Aslı Pamuk) le offre una via d’uscita: la coprirà per rendere possibile l’incontro serale.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.