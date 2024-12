Endless Love, anticipazioni: anche la settimana prossima non in onda, quando torna

Se siete in cerca delle anticipazioni di Endless Love della prossima settimana, ovvero quella dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025, rimarrete delusi: anche per i prossimi giorni, infatti, la soap opera turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5 si prende una pausa e non va in onda.

Perché Endless Love la prossima settimana non è in onda?

Il motivo è lo stesso per cui anche nella settimana dal 23 al 27 dicembre la dizi con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit nei panni di Nihan e Kemal non è stata trasmessa. L’ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di mettere in pausa la serie durante le festività, preferendo così conservare gli episodi per quando il pubblico sarà tornato alla routine quotidiana.

Quando va in onda Endless Love la prossima settimana

Come già accaduto questa settimana, però, Canale 5 non lascerà totalmente a digiuno i fan di Endless Love: una puntata in prima tv andrà in onda di sabato, il 4 gennaio 2025, alle 16:00. Un episodio di 30 minuti che far da traino a Verissimo-Le storie.

Quando torna in onda Endless Love?

Per rivedere Endless Love nella fascia del day time, bisognerà aspettare martedì 7 gennaio: da quel giorno riprenderà la regolare programmazione del pomeriggio di Canale 5, e così ritroveremo la soap turca nella sua solita fascia delle 14:10. Dopo le feste, riprenderà anche la messa in onda della serie in prime time, con episodi in prima tv in onda anche il giovedì sera.

Cosa va in onda al posto di Endless Love dal 30 dicembre al 3 gennaio?

Cambia, dunque, il pomeriggio di Canale 5 anche per la settimana a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Al posto di Endless Love, Uomini e Donne e Amici vanno in onda alcuni film a tema natalizio:

lunedì 30 dicembre “Christmas wedding runaway”;

martedì 31 dicembre “La stella del Natale”;

mercoledì 1° gennaio “Tutte le strade portano a Roma”;

giovedì 2 gennaio “Tutto per una canzone”;

venerdì 3 gennaio “The Christmas Flower”.