Il ritorno della tv via cavo e la sua rivincita sulla piattaforma: potremmo sintetizzare così i vincitori degli Emmy Awards 2024, la cui cerimonia di premiazione è andata in scena nelle ore scorse a Los Angeles con la conduzione di Dan ed Eugene Levy (in Italia è andata inonda su Sky, la potete rivedere su NOW). Fx, infatti, riesce ad avere la meglio su tutti gli altri network e piattaforme con due titoli, la cui vittoria, va detto, era stata ampiamente prevista alla vigilia: Shogun e The Bear.

Per la serie ambientata nel Giappone del Seicento (in Italia su Disney+) sono quattro i premi conquistati, tra cui Miglior Drama e Migliori attore e attrice protagonisti (Hiroyuki Sanada e Anna Sawai). Il resto dei premi maggiori se lo sono divisi The Crown (grazie a Elizabeth Debicki), The Morning Show (con Billy Cudrup) e Mr. & Mrs. Smith (per Michaele Coel).

Sul fronte comedy c’è stata invece una bella sorpresa. Se è che The Bear (da noi su Disney+), che fino alla vigilia era tra le più papabili a fare incetta di premi, ha portato a casa cinque statuetta grazie al proprio cast (i premi sono andati infatti a Jeremy Allen White, Ebon Moss Bacharach, Liza Colon-Zayas, Jon Bernthal e Jamie Lee Curtis), il premio più ambito, quello per la Migliore Comedy, è andato ad Hacks.

Serie tv distribuita dalla piattaforma Max negli Stati Uniti e in Italia disponibile su Netflix (dove si attende la terza stagione), Hacks ha conquistato il premio maggiore della categoria un po’ a sorpresa ma meritatamente, così come il premio come Miglior attrice comedy è andato alla sua protagonista, un’irresistibile Jean Smart. A lei, nella serie, il compito di interpretare Deborah Vance, attrice comica e primadonna che deve ricostruire da capo la sua carriera decennale facendosi affiancare da una giovane autrice totalmente agli antipodi (Hannah Einbinder).

Per le miniserie, anche qui una conferma rispetto alle previsioni, con Baby Reindeer che ha vinto tre premi, tra cui quello come Miglior Miniserie. Riconoscimenti anche a True Detective: Night Country (grazie a Jodie Foster) e Fargo (con Lamorne Morris).

Guardando al totale dei premi vinti tra Creative Emmy Awards (dedicati alle categorie tecniche) e Primetime Emmy Awards, Shogun resta in testa, con, 18 premi vinti; seguito da The Bear con 11 e da Baby Reinderr con 6. Fx è il canale che ha portato a casa più statuette (36), davanti a Netflix (24) e Max (14). Infine, una curiosità: tra le competition series ha vinto The Traitors, nuovo reality di Peacock simile a La Talpa, la cui versione italiana è già stata annunciata da Prime Video.

Di seguito, tutti i vincitori (in grassetto) e i nominati.

I vincitori degli Emmy Awards 2024

Miglior Drama

Shogun (Fx)

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Hbo)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Slow Horses (Apple TV+)

Il problema dei 3 corpi (Netflix)

Miglior Attore in un Drama

Hiroyuki Sanada, per il ruolo di Yoshii Toranaga in Shogun (Fx)

Idris Elba, per il ruolo di Sam Nelson in Hijack (Apple TV+)

Donald Glover, per il ruolo di John Smith / Michael in Mr. & Mrs. Smith (Prima Video)

Walton Goggins, per il ruolo di Ghoul in Fallout (Prime Video)

Gary Oldman, per il ruolo di Jackson Lamb in Slow Horses (Apple TV+)

Dominic West, per il ruolo del Principe Carlo in The Crown (Netflix)

Miglior Attrice in una serie tv drama

Anna Sawai, per il ruolo di Toda Mariko in Shogun (Fx)

Jennifer Aniston, per il ruolo di Alexandra “Alex” Levy in The Morning Show (Apple TV+)

Carrie Coon, per il ruolo di Bertha Russell in The Gilded Age (Hbo)

Maya Erskine, per il ruolo di Jane Smith / Alana in Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Imelda Staunton, per il ruolo della Regina Elisabetta in The Crown (Netflix)

Reese Witherspoon, per il ruolo di Bradley Jackson in The Morning Show (Apple Tv+)

Miglior Attore non protagonista in una serie drama

Billy Cudrup, per il ruolo di Cory Ellison in The Morning Show (Apple TV+)

Tadanobu Asano, per il ruolo di Kashigi Yabushige in Shogun (Fx)

Mark Duplass, per il ruolo di Charlie “Chip” Black in The Morning Show (Apple TV+)

Jon Hamm, per il ruolo di Paul Marks in The Morning Show (Apple TV+)

Takehiro Hira, per il ruolo di Ishido Kazunari in Shogun (Fx)

Jonathan Pryce, per il ruolo del principe Filippo in The Crown (Netflix)

Miglior Attrice non protagonista in una serie drama

Elizabeth Debicki, per il ruolo di Diana Spencer in The Crown (Netflix)

Christine Baranski per The Gilded Age

Nicole Beharie, per il ruolo di Christine Hunter in The Morning Show (Apple TV+)

Greta Lee, per il ruolo di Stella Bak in The Morning Show (Apple TV+)

Karen Pittman, per il ruolo di Mia Jordan in The Morning Show (Apple TV+)

Holland Taylor, per il ruolo di Cybil Reynolds in The Morning Show (Apple TV+)

Miglior attore guest-star in un drama

Nestor Carbonell, per il ruolo di Vasco Rodrigues in Shogun (Fx)

Paul Dano, per il ruolo di Harris Materbach in Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Tracy Letts, per il ruolo di Jack McKinney in Winning Time: l’ascesa della dinastia dei Lakers (Hbo)

Jonathan Pryce, per il ruolo di David Cartwright in Slow Horses (Apple TV+)

John Turturro, per il ruolo di Eric Shane in Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Miglior attrice guest-star in una serie drama

Michaele Coel, per il ruolo di Bev in Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Claire Foy, per il ruolo della giovane Regina Elisabetta in The Crown (Netflix)

Marcia Gay Harden, per il ruolo di Maggie Brener in The Morning Show (Apple TV+)

Sarah Paulson, per il ruolo della terapista in Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Parker Posey, per il ruolo dell’altra Jane in Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Miglior Serie tv Comedy

Hacks (Max)

Abbott Elementary (Abc)

The Bear (Fx)

Only Murders in the Building (Fx)

Curb Your Enthusiasm (Hbo)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (Hulu)

What We Do in the Shadows (Fx)

Miglior attore in una serie tv comedy

Jeremy Allen White, per il ruolo di Carmen Berzatto in The Bear (Fx)

Matt Berry, per il ruolo di Laszlo Cravensworth in What We Do in the Shadows (Fx)

Larry David, per il ruolo di sé stesso in Curb Your Enthusiasm (Hbo)

Steve Martin, per il ruolo di Charles-Haden Savage in Only Murders in the Building (Fx)

Martin Short, per il ruolo di Oliver Putnam in Only Murders in the Building (Fx)

D’Pharaoh Woon -A-Tai, per il ruolo di Bear Smallhill in Reservation Dogs (Fx)

Miglior attrice in una serie tv comedy

Jean Smart, per il ruolo di Deborah Vance in Hacks (Max)

Quinta Brunson, per il ruolo di Janine Teagues in Abbott Elementary (Abc)

Ayo Edebiri, per il ruolo di Sydney Adamu in The Bear (Fx)

Selena Gomez, per il ruolo di Mabel Mora in Only Murders in the Building (Fx)

Maya Rudolph, per il ruolo di Molly Wells in Loot (Apple TV+)

Kristen Wiig, per il ruolo di Maxine Dellacorte-Simmons in Palm Royale (Apple Tv+)

Miglior attore non protagonista in una serie tv comedy

Ebon Moss Bacharach, per il ruolo di Richard “Richie” Jerimovich in The Bear (Fx)

Lionel Boyce, per il ruolo di Marcus Brooks in The Bear (Fx)

Paul W. Downs, per il ruolo di Jimmy LuSaque Jr. in Hacks (Max)

Paul Rudd, per il ruolo di Ben Glenroy in Only Murders in the Building (Fx)

Tyler James Williams, per il ruolo di Gregory Eddie in Abbott Elementary (Fx)

Bowen Yang, per vari ruoli in Saturday Night Live (Nbc)

Miglior attrice non protagonista in una serie tv comedy

Liza Colon-Zayas, per il ruolo di Tina Marrero in The Bear (Fx)

Carol Burnett, per il ruolo di Norma Dellacorte in Palm Royale (Apple TV+)

Hannah Einbinder, per il ruolo di Ava Daniels in Hacks (Max)

Sheryl Lee Ralph, per il ruolo di Barbara Howard in Abbott Elementary (Abc)

Janelle James, per il ruolo di Ava Coleman in Abbott Elementary (Abc)

Meryl Streep, per il ruolo di Loretta Durkin in Only Murders in the Building (Fx)

Miglior attore guest-star in una serie tv comedy

Jon Bernthal, per il ruolo di Michael “Mikey” Berzatto in The Bear (Fx)

Bob Odenkirk, per il ruolo di “zio” Lee Lane in The Bear (Fx)

Matthew Broderick, per il ruolo di sé stesso in Only Murders in the Building (Fx)

Ryan Gosling per vari ruolo in Saturday Night Live (Nbc)

Will Pulter, per il ruolo di Luca in The Bear (Fx)

Miglior attrice guest-star in una serie tv comedy

Jamie Lee Curtis, per il ruolo di Donna Berzatto in The Bear (Fx)

Oliva Colman, per il ruolo di Andrea Terry in The Bear (Fx)

Kaitlin Olson, per il ruolo di Deborah “DJ” Vance Jr. in Hacks (Max)

Da’Vine Joy Randolph, per il ruolo della Detective Williams in Only Murders in the Building (Fx)

Kristen Wiig, per vari ruoli in Saturday Night Live (Nbc)

Maya Rudolph per vari ruoli in Saturday Night Live (Nbc)

Miglior serie tv antologica o miniserie

Baby Reindeer (Netflix)

Fargo (Fx)

Lezioni di Chimica (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (Hbo)

Miglior attore protagonista di una serie tv antologica, miniserie o film-tv

Richard Gadd, per il ruolo di Donny in Baby Reindeer (Netflix)

Matt Bomer, per il ruolo di Hawkins Fuller in Compagni di Viaggio (Paramount+)

Andrew Scott, per il ruolo di Tom Ripley in Ripley (Netflix)

Tom Hollander, per il ruolo di Truman Capote in Feud: Capote vs the Swan (Fx)

Jon Hamm, per il ruolo di Roy Tillman in Fargo (Fx)

Miglior attrice protagonista di una serie tv antologica, miniserie o film-tv

Jodie Foster, per il ruolo di Elizabeth “Liz” Danvers in True Detective: Night Country (Hbo)

Brie Larson, per il ruolo di Brie Larson in Lezioni di chimica (Apple TV+)

Juno Temple, per il ruolo di Dorothy “Dot” Lyon / Nadine Bump in Fargo (Fx)

Sofia Vergara, per il ruolo di Griselda Blanco in Griselda (Netflix)

Naomi Watts, per il ruolo di Babe Paley in Feud: Capote vs The Swans (Fx)

Miglior Film-tv

Quiz Lady (Hulu)

Mr. Monk-L’ultimo caso (Peacock)

Rosso, Bianco e Sangue Blue (Prime video)

Scoop (Netflix)

Unfrosted (Netflix)

Miglior attore non protagonista di una serie tv antologica, miniserie o film tv

Lamorne Morris, per il ruolo di Witt Farr in Fargo (Fx)

Jonathan Bailey, per il ruolo di Tim Laughlin in Compagni di Viaggio (Paramount+)

Robert Downey Jr., per il ruolo di Claude ne Il Simpatizzante (Hbo)

Tom Goodman-Hill, per il ruolo di Darrien in Baby Reindeer (Netflix)

John Hawkes, per il ruolo di Hank Prior in per True Detective: Night County (Hbo)

Lewis Pullman, per il ruolo di Calvin Evans in Lezioni di Chimica (Apple TV+)

Treat Williams, per il ruolo di Bill Paley in Feud: Capote vs the Swans (Fx)

Miglior attrice non protagonista di una serie tv antologica, miniserie o film tv

Jessica Gunning, per il ruolo di Martha in Baby Reindeer (Netflix)

Dakota Fanning, per il ruolo di Marge Sherwood in Ripley (Netflix)

Lily Gladstone, per il ruolo di Cam Bentland in Under the Bridge (Hulu)

Aia Naomi King, per il ruolo di Harriet Sloane in Lezioni di Chimica (Apple TV+)

Diane Lane, per il ruolo di Slim Keith Feud: Capote vs the Swans (Fx)

Nava Mau, per il ruolo di Teri in Baby Reindeer (Netflix)

Kali Reis, per il ruolo di Evangeline Navarro in True Detective: Night Country (Hbo)

Miglior Serie Animata

Blue Eye Samurai (Netflix)

Bob’s Burgers (Fox)

Scavangers Reign (Hbo)

X-Men ’97 (Disney+)

I Simpson (Fox)

Miglior Talk Show

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live (Abc)

Late Night with Seth Meyers (Nbc)

The Late Show with Stephen Colbert (Cbs)

Miglior Reality Competition

The Traitors (Peacock)

The Amazing Race (Cbs)

RuPaul’s Drag Race (Mtv)

Top Chef (Bravo)

The Voice (Nbc)