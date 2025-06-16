Emma D’Aquino, chiude Sabato in Diretta: chi vedremo al suo posto

Nessuna continuazione per Sabato in Diretta. Il programma di approfondimento del sabato pomeriggio di Rai Uno, spin off de La Vita IN Diretta, ha infatti subito un clamoroso stop non momentaneo ma perpetuo che ha lasciato con l’amaro in bocca Emma D’Aquino che lo ha condotto.

La stessa giornalista, tra le più amate nel gruppo delle telegiornaliste del Tg1, ne ha parlato nel corso dell’ultimissima puntata, andata in onda lo scorso 31 maggio 2025, senza nascondere una grandissima amarezza mista a tanta delusione. “Con i miei compagni di viaggio abbiamo e ho dato una forma e una consistenza ad una narrazione che è la mia, fatta dei miei interessi, della mia sensibilità”, queste le sue esatte parole.

Sul finale ha anche voluto ringraziare dal profondo del cuore i telespettatori che l’hanno seguita con tanto affetto: “Sabato in Diretta è stata una bellissima esperienza professionale. Tra le più belle e le più care che mi porto dietro in quel bagaglio che mi porto dietro da sempre e che è fatto dei tanti anni di lavoro in Rai. Ma voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete seguito in tanti fin dalle prime puntate”.

Sabato in Diretta, la chiusura definitiva e le amare parole della conduttrice

Non è nemmeno mancato un chiaro riferimento ai buoni ascolti ottenuti, nonostante la grande concorrenza su Canale 5 di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: ” Ci avete seguito da casa, su Rai Play e ho letto continuamente i vostri messaggi sui social. Molti complimenti, qualche critica, qualche suggerimento che ho tenuto in considerazione come sono abituata a fare. Un pubblico che è cresciuto in questi 8 mesi, ci tengo moltissimo a dirlo. È cresciuto lentamente, ma questo è normale in tutti i nuovi programmi…”

Infine ha ribadito a chiare lettere la chiusura definitiva del format: “Sabato in diretta è ed è stato un nuovo programma. Questo saluto non è un arrivederci, perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia“. Nel frattempo si sta lavorando per scovare la nuova sostituta e, soprattutto, un programma capace di fronteggiarsi con il talk del sabato pomeriggio di Canale 5.

Elisa Isoardi pronta a sostituire Emma D’Aquino

A quanto pare, secondo una fortissima indiscrezione lanciata dal critico televisivo, toccherà a Elisa Isoardi occuparsi del sabato pomeriggio della Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini con un programma formato famiglia ma del quale non si conosce ad oggi il nome.

La conduttrice originaria di Cuneo, forte della sua conduzione di Linea Verde, ha iniziato a godersi a pieni polmoni la sue estate tra tutti in mare e in piscina. Tuttavia, la professionista sta ancora lavorando sebbene manchi pochissimo alla sua pausa estiva.

Bellissima e super in forma, sta donando nuovi scatti ai suoi numerosi sostenitori sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Non mancano nemmeno i caricamenti di Stories dove consiglia piatti leggeri e, nel contempo, gustosi da provare sulle proprie tavole.

Si attende dunque a giorni la conferma ufficiale del suo nuovo incarico, con molta probabilità durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, alla quale la Isoardi di certo non mancherà.