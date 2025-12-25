Emily in Paris strizza l’occhio all’Italia: le guest star che hanno impreziosito la serie Netflix

Emily in Paris guarda all’Italia. Netflix punta a espandere i propri riferimenti e anche i titoli cult tendono a mostrare una multiculturalità che fa bene sia all’industria che al pubblico. L’azienda di Los Gatos è sempre più in espansione, anche con le novità di mercato che la riguardano da vicino, ma non dimentica i capisaldi del proprio business.

Uno dei quali è la capacità di rendere ancora più appetibili i propri prodotti, proprio come la serie Emily in Paris che – nell’arco di 5 stagioni – è riuscita a coinvolgere la platea televisiva anche grazie a spostamenti di un certo rilievo. La serie infatti è stata girata in Francia, ma anche in Italia.

Emily in Paris con vista sull’Italia

La protagonista si è mostrata a Roma con particolari guest star che nel recente passato hanno accattivato la curiosità dei fan e la capacità del titolo di farsi apprezzare su più fronti. Nella quinta stagione il sodalizio con l’Italia si ripropone grazie alla partecipazione di Raoul Bova, Anna Galiena ed Eugenio Franceschini.

Tutti nei ruoli che abbiamo conosciuto nel recente passato, ma nel nuovo capitolo della serie targata Netflix ci saranno ulteriori apparizioni importanti per quanto riguarda le star italiane. Si passa da Valentina Corti, Violante Placido, Denise Santucci, Paolo Busti, Alvise Rigo, Daniela Terreri. Fino a Francesca Domenichini, Federico Marignetti, Teresa Picozzi, Tommaso Setaro, Elda Scarnecchia, Federico Noli, Cinzia Cordella, Petra Bevilacqua, Edoardo De Marte e Francesco Rode.

Il legame con lo Stivale

Una folta rappresentanza dell’Italia che si traduce anche nella scelta delle colonne sonore. La presenza, infatti, di alcuni estratti dei brani maggiormente rappresentativi di Elodie dimostra che Netflix pensa anche a maturare legami particola duraturi. La popstar, infatti, è impegnata in un lavoro cinematografico che vede coinvolto anche Pierfrancesco Favino. Presto vedremo il risultato sulla piattaforma. Quel che conta è che Netflix unisce e tesse reti di legami particolarmente solide. Il nuovo movimento artistico della settima arte passa dall’evoluzione di film e serie tv. Emily in Paris e la sua evoluzione lo dimostra.