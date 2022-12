“Sono sempre stata razionale, una volta che faccio una scelta emotiva mi si ritorce contro” si apre così il trailer di Emily in Paris 3 che anticipa una stagione piena di dubbi sulla sua vita, sul lavoro, sui suoi amori, per la nostra Emily interpretata da Lily Collins. Netflix ci regala un Natale tra le luci di Parigi mentre seguiamo le nuove avventure e disavventure della nostra protagonista divisa tra scelte lavorative e amorose, lealtà e tradimenti. Insomma tutti gli ingredienti che hanno reso di successo la serie.

Emily in Paris 3 quando esce?

La terza stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix da mercoledì 21 dicembre alle 9:00, orario fisso d’uscita in Italia per le serie Netflix.

Emily in Paris 3 la trama

La trama di Emily in Paris racconta la storia di una ventenne di Chicago che molla tutto per inseguire il lavoro dei suoi sogni a Parigi. Nella terza stagione è trascorso un anno dall’arrivo di Emily a Parigi e per la ragazza è arrivato il momento di fare delle scelte decidendo sia nel lavoro che nella vita privata a chi essere fedele. Resterà fedele a Sylvie, cui deve tutto o seguirà Madeline che è poi l’unica ragione per cui è a Parigi? Queste decisioni influiranno sulla sua permanenza a Parigi, perchè se dovesse seguire la via sicura con Madeline vorrebbe dire tornare a Chicago. Non mancheranno i colpi di scena e sorprendenti avventure che solo Parigi permette di vivere.

Emily in Paris 3, il cast

Darren Star è il creatore della serie, prodotta da MTV Entertainment Studios e Jax Media, dal suo punto di vista stagione dopo stagione Emily è cresciuta diventando sempre più sicura di sé e della sua vita a Parigi. Ovviamente la protagonista è interpretata da Lily Collins e tornano nel cast Lucas Bravo nei panni di Gabriel, Lucien Laviscount in quelli di Alfie, Philippine Leroy-Beaulieu è Sylvie, Bruno Gouery è Luc. Tornano anche Kate Walsh nei panni di Madeline, Ashley Park in quelli di Mindy Chen, William Abadie è Antoine Lambert.

Novità di stagione sono invece Paul Forman nei panni di Nicolas De Leon, figlio di una potente famiglia proprietari della JVMA, ma il ragazzo vive con la pressione di dover rispettare le aspettative familiari; Meila Krelling è Sofia Sideris, bellissima artista greca che arriva a Parigi per esporre nella galleria di Camille e si ritroverà coinvolta in una relazione clandestina.

Emily in Paris 3, il trailer

Emily in Paris 3 le location

Oltre che ovviamente a Parigi, la terza stagione di Emily in Paris ma anche in Provenza durante il periodo in cui cresce la lavanda. Darren Star ha ricordato come mentre la seconda stagione è stata girata durante la pandemia quindi la città era vuota, in questa terza sono tornate tutte le difficoltà di girare in una capitale come Parigi. Nonostante questo sono riusciti a girare sulla Torre Eiffel e al ristorante Le Jules Verne presente all’interno della Torre.

Emily in Paris 3 quanti episodi sono?

Emily in Paris 3 è composta da 10 episodi da circa trenta minuti l’uno.

Emily in Paris 4 si fa?

La quarta stagione di Emily in Paris è già al sicuro, la serie è infatti stata rinnovata lo scorso gennaio per due stagioni dopo la seconda. Quindi almeno un altro anno da trascorrere con le disavventure di Emily ci sarà .