Emilio Fede nuovamente ricoverato, le ultime sulle condizioni di salute

Emilio Fede, ex direttore storico del Tg4 e del Tg1 è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, lo stesso in cui è ricoverato anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Il giornalista, dopo essere stato contagiato dal Coronavirus una prima volta lo scorso dicembre, si era ripreso regolarmente negativizzandosi. Pochi giorni fa, secondo quanto riporta il quotidiano online Il Roma, la situazione è nuovamente precipitata per una seconda infezione da Coronavirus.

Gli unici particolari che emergono riguardano il periodo di degenza in ospedale (Fede sarebbe ricoverato per la seconda volta da due mesi) e un dettaglio sulle condizioni di salute con un aggravamento che avrebbe portato alla rianimazione per una settimana.

Per fortuna, la fase più critica del ricovero sarebbe stata superata, quindi l’ex direttore (89 anni) sarebbe in una fase di miglioramento. Non sono previsti bollettini nelle prossime ore.

