Emilio Fede è morto all’età di 94 anni e a darne l’annuncio è stata la figlia Sveva. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni e per questo il giornalista era stato ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano. Uno dei punti di riferimento della tv italiana, ha avuto una

Emilio Fede, chi sono e cosa fanno le figlie Sveva e Simona

Emilio Fede è morto all’età di 94 anni e a darne l’annuncio è stata la figlia Sveva. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni e per questo il giornalista era stato ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano. Uno dei punti di riferimento della tv italiana, ha avuto una carriera iniziata in Rai negli anni ’60 – come inviato di guerra – e poi continuata in veste di direttore del Tg1. Infine c’è stato l’approdo in Fininvest, con Silvio Berlusconi che lo ha voluto alla guida del Tg4.

Chi sono le figlie di Emilio Fede

Le due figlie di Fede si chiamano Sveva e Simona, e sono nate dalla storia d’amore con la giornalista e senatrice Daina de Feo, morta nel 2021. La primagenita ha un forte legame con il mondo della politica e ha ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura nel Comune di Spilimbergo, quando aveva 24 anni. Poi si è candidata con Forza Italia alle Europee ed è diventata famosa nel mondo del lavoro, iniziando l’attività di imprenditrice nel settore dell’architettura, dividendosi tra Europa e Stati Uniti. Quando era molto giovane – all’età di 21 anni – si è sposata e dal suo matrimonio sono nati tre figli.

La seconda figlia Sveva è invece sempre stata molto riservata ed è entrata nel mondo della comunicazione, dove ha avuto una carriera di successo. Ha in primis collaborato con gli uffici stampa, per poi iniziare a collaborare con Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile. Ha in seguito deciso di occuparsi di comunicazione per eventi culturali e mostre. Le voci dicono inoltre che abbia avuto due figli.