Ha fatto molto discutere sui social nella giornata di ieri la copertina dell’odierno numero di Tv, Sorrisi e Canzoni dedicata a Pio e Amedeo, con uno sottile spazio in alto che richiamava la scomparsa del divulgatore scientifico Piero Angela.

Il duo comico foggiano sta per tornare il 28 settembre con una nuova edizione di Emigratis, la docu-serie nella quale va in giro per il mondo a scroccare favori alle celebrità di turno. Dopo i primi anni su Italia 1, lo show debutterà su Canale 5, rete peraltro che ha ospitato il loro varietà Felicissima sera.

Intervistati dal settimanale, Pio e Amedeo hanno da subito chiarito che in scena non saranno loro stessi, ma porteranno dei personaggi, rispettivamente Baffone e Messicano. A commentare le loro gesta sarà ancora una volta il doppiatore di George Clooney e il mitico Renè Ferretti di Boris, ovvero Francesco Pannofino, che non esita a chiamarli “mentecatti“, anche se i due precisano che sono loro a scrivergli i testi.

Tra le vittime designate di Emigratis, ci sarà anche il cantante e vincitore dei Festival di Sanremo 2019 e 2022 Mahmood, ma non si tratterà di un’edizione fotocopia a quelle andate in onda su Italia 1.

Pio e Amedeo hanno spiegato che il tema portante della serie sarà l’ecosostenibilità, perciò per lamentarsi del caro bollette hanno pensato di recarsi direttamente all’Expo 2020 di Dubai (“Diremo che non ci sarebbe stato tutto sto delirio se Greta Thunberg si fosse fatta i cavoli suoi“). Nella metropoli incontreranno Paola Catapano, comunicatrice scientifica del Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Sarà un modo di fare divulgazione scientifica molto curioso.

Il programma era andato in onda a cavallo tra il 2016 e il 2018 per tre stagioni. I due foggiani avevano dichiarato chiusa questa esperienza, ma il periodo legato al Covid ha scombinato i piani.