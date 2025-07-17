Ema Stokholma: età, l’addio a Madonia, dove vive, studi, l’infanzia violenta

Conduttrice tv e radiofonica, Ema Stokholma è un volto molto amato dal pubblico. Ha debuttato nel modo dello spettacolo giovanissima e sin da subito si è dimostrata talentuosa e perfettamente a suo agio davanti alle telecamere. Vanta un’esperienza formativa in radio che le ha aperto diverse porte del mondo della tv, dove si è messa alla prova in molti contesti. Voce affermata di Rai Radio 2 ha più volte rivelato dettagli della sua difficile infanzia. Persona diretta e sincera non ha nascosto il suo passato che ha condizionato le sue scelte nell’ambito dei rapporti privati. In una recente intervista ha rivelato di aver subito maltrattamenti dalla madre quando era piccola.

“Vivevo in un vero e proprio film horror, da quando sono nata fino a quando sono scappata di casa. Da ragazzina vivevo in casa con mia madre e mio fratello più grande di me. Mia madre era molto violenta, era una persona con gravi problemi psicologici ma nessuno se ne è mai accorto e quindi nessuno ci ha mai dato una mano. In casa c’era molta violenza fisica e psicologica, soprattutto fisica“, ha racconto nel salotto della Fisica dell’Amore. Una confessione che ha lasciato interdetti il pubblico, che oggi Ema narra con maggiore maturità e consapevolezza.

La speaker radiofonica è stata anche più volte al centro del gossip. Le sono stati affibbiati diversi flirt, ma solo quello con Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle si è rivelato vero. Ema ha conosciuto il coach di danza nel talent di Milly Carlucci, fra loro è scattato un immediato feeling e la storia è andata avanti anche dopo la fine del programma. Nonostante le diversità i due si sono amati molto, ma poi è successo qualcosa e hanno deciso di dirsi addio.

Ema Stokholma, perché è finita con Angelo Madonia

Classe 1983, Ema Stokholma ha 41 anni e vive a Roma nel quartiere Prati. Per diversi anni ha vissuto in periferia, a Tor Pignattara, zona a cui è particolarmente legata. La conduttrice ha più volte ammesso di non sentire il bisogno di diventare mamma, almeno per il momento è concentrata su se stessa e sulla sua vita. Originaria della Francia, recentemente Ema è tornata nei luoghi della sua dolorosa infanzia grazie al sostegno di Madonia: “Non ce l’avrei fatta a tornare lì da sola. Il senso di famiglia che mi dà Angelo mi ha aiutato a trovare il coraggio“, aveva rivelato al Corriere.

La storia con il ballerino oggi è finita: dopo un anno insieme c’è stata una frattura improvvisa e questo per varie ragioni. Ema ha rivelato i motivi dell’addio: “Dopo un anno trascorso insieme le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo“.

Andrea Delogu e Ema Stokholma amiche speciali

Andrea Delogu e Ema Stokholma sono molto amiche e vivono anche nello stesso quartiere. La loro è un’amicizia davvero speciale, condividono diverse passioni anche se sono molto diverse l’una dall’altra. Tuttavia non riescono a stare lontane più di qualche giorno. Per Ema, Andrea è un vero e proprio impegno quotidiano.

E’ stata la stessa Delogu a convincere Ema a lasciare la casa in periferia e trasferirsi in una delle zone centrali di Roma, una scelta di cui per ora Ema non si è affatto pentita: “Andrea ha un’attitudine all’ascolto, ti chiede le cose perché veramente vuole conoscerle. È stata la prima a chiedermi, per esempio, di mia mamma, e quando le ho raccontato cosa mi faceva, ha voluto sapere dove, quando, tutto”.