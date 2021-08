Dalla Germania, una nuova serie tv sta per conquistare il pubblico di Raidue: si chiama Ella Schön e va in onda con i primi due episodi venerdì 13 agosto 2021, alle 21:20. La serie è un dramedy che unisce, quindi, elementi drammatici ad altri di commedia, spostando i protagonisti da un contesto da legal drama ad un altro da family drama. Siete fan delle serie tedesche e non vedete l’ora di sapere chi sia Ella Schön? Proseguite nella lettura per avere tutte le informazioni che state cercando!

Ella Schön, la trama della serie

Protagonista della nuova serie tv targata Zdf è Ella Schön (Annette Frier), una donna affetta da sindrome di Asperger che vive a Francoforte con il marito. Quando questi muore, la donna scopre che l’uomo ha condotto fino a quel momento una doppia vita: oltre ad essere sposato con lei, infatti, aveva un’altra moglie e dei figli.

Ella riceve quindi in eredità una villa a Fischland, sul Mar Baltico. La sua intenzione sarebbe quella di recarsi lì, vedere la villa e tornare a casa, ma non ha fatto i conti con Christina Kieper (Julia Richter), la seconda moglie del marito, che in quella villa ci vive con i due figli Ben (Maximilian Ehrenreich) e Klara, e che è in attesa di un altro bambino.

Stando alla legge, Christina può rimanere nella villa e non ha l’obbligo di andarsene: aiutata dall’avvocato locale Hans Kollkamp (Rainer Reiners), decide quindi di trasferirsi nella depandance e valutare il da farsi. La grande memoria di Ella, che le ha permesso nel tempo di imparare ogni tipo di legge, attira però l’interesse proprio di Kollkamp, che le propone un lavoro come tirocinante nel suo studio legale.

Ella accetta, cambiando la sua vita: oltre a dover affrontare il trasferimento, impara a conoscere meglio Christina, con cui instaura un’insolita amicizia, e lega anche con i figli della donna, molto affascinanti dal carattere particolare della protagonista.

Ella Schön, le puntate in onda

Ella Schön – Una famiglia di troppo

Nell’episodio, conosciamo Ella, che decide di recarsi sulla penisola di Fischland dopo la scomparsa del marito. Qui scopre che nella villa che ha ricevuto in eredità vive la seconda moglie dell’uomo, Christina, con i suoi due figli ed in attesa di un altro bambino. Ma Ella, affetta da sindrome di Asperger, non demorde ed accetta la situazione, trasferendosi nella depandance ed iniziando a integrarsi nella comunità.

Ella Schön – Quella cosa chiamata amore

Nell’episodio, Ella accetta la proposta di Kollkamp ed inizia a lavorare come tirocinante nel suo studio legale, imparando a conoscere le tribolazioni della gente del luogo. Christina le chiede aiuto quando una sua amica, Josi, perde il lavoro. Josi è incinta, ma Ella scopre delle incongruenze sui tempi della gravidanza che faranno emergere un dramma familiare.

Ella Schon, quante puntate sono?

Dal 2018 ad oggi, Zdf ha realizzato sei episodi di Ella Schön, in onda in Germania due per anno, la domenica sera (all’interno di un ciclo di film-tv voluto dalla rete). Dato il grande successo ottenuto dalla serie, la rete ha già però ordinato altri film-tv con protagonista Annette Frier, le cui riprese sono in corso, portando il totale ad undici. Per ora, però, Raidue manderà in onda solo i primi due episodi prodotti, ma non è da escludere che mandi in onda i rimanenti prossimamente.

Ella Schön, dov’è girato?

La location della serie è Fischland-Darß-Zingst, penisola di 45 chilometri sulla cosa del Mar Baltico. E’ qui che la troupe si reca per gran parte delle riprese della serie, fornendo così un’ottima pubblicità ai luoghi ancora poco conosciuti dal pubblico. Le scene in interno, invece, sono girate in studio a Berlino.

Ella Schön, streaming

E’ possibile vedere Ella Schön in streaming su RaiPlay, il sito ufficiale della Rai, sia durante la messa in onda televisiva che dopo, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.