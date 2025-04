Elisa Isoardi lascia linea verde? Le indiscrezioni sul futuro della conduttrice

Nuova svolta professionale per Elisa Isoardi, da anni volto della Rai: la conduttrice pronta a lanciarsi in una nuova avventura.Aria di cambiamento in casa Rai dove, già a partire dal palinsesto estivo, ci saranno novità nella conduzione dei vari programmi. Novità che riguarderanno anche la stagione televisiva 2025/2026 e che porteranno a clamorosi addii, a

Aria di cambiamento in casa Rai dove, già a partire dal palinsesto estivo, ci saranno novità nella conduzione dei vari programmi. Novità che riguarderanno anche la stagione televisiva 2025/2026 e che porteranno a clamorosi addii, a rimpasti e a cambiamenti importanti. Tra i tanti quello che dovrebbe riguardare Elisa Isoardi.

Da anni volto della Rai, dopo la chiusura de La prova del cuoco, essersi lanciata in pista come concorrente di Ballando con le stelle e aver provato la vita da naufraga dell’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi è tornata in casa Rai dove è il volto di Linea Verde Italia. Come documenta lei stessa su Instagram, è un programma impegnativo che la porta per mesi in giro per l’Italia alla scoperta delle bellezze artistiche e gastronomiche delle varie città. Un impegno importante che la Isoardi ha sempre affrontato con il sorriso e a cui è pronta a rinunciare per tuffarsi in una nuova avventura.

Elisa Isoardi, novità in Rai: cosa farà la conduttrice

Secondo un’anticipazione esclusiva di Davide Maggio, Elisa Isoardi è pronta a lasciare Linea Verde Italia, il programma in onda il sabato su Raiuno e che conduce dal 2023 con Monica Caradonna. Quello della Isoardi, tuttavia, non è un addio alla Rai, ma solo al programma che, nell’ultimo periodo, le ha permesso di viaggiare tantissimo visitando molte città italiane.

Nella prossima stagione televisiva, dunque, la conduttrice sarà impegnata nella conduzione di un altro programma. Stando a quello che riporta Davide Maggio, la Isoardi è destinata a tornare a condurre in studio. Dopo aver condotto La prova del cuoco, Elisa Isoardi dovrebbe dire addio alla conduzione itinerante per tornare ufficialmente in uno studio Rai.

Ad oggi, tuttavia, non ci sono certezze su quale programma condurrà la Isoardi anche se, come fa sapere Davide Maggio, potrebbe occupare la fascia del sabato pomeriggio, attualmente impegnata dalla giornalista Emma D’Aquino che, al termine della stagione, concluderà il suo impegno alla guida di Sabato in diretta.

Qualora Elisa Isoardi dovesse essere scelta come conduttrice del programma del sabato pomeriggio di Raiuno, sarebbe la rivale diretta di Silvia Toffanin che, da anni, con il suo Verissimo, non ha rivali regalando ascolti importanti a Mediaset. Per il momento, tuttavia, la Isoardi continua a girare l’Italia con la squadra di Linea Verde Italia.