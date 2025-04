Rai, il palinsesto estivo si rinnova: la novità su Affari Tuoi, tornano Angela e Pino Insegno

La Rai rinnova il palinsesto estivo: tutte le novità su Affari tuoi, Alberto Angela e Pino Insegno. Ecco chi tornerà in onda.La televisione cambia e anche in estate le repliche di film e programmi tv lasciano il posto a vere dirette. Sono sempre più numerosi i programmi che, anche durante i mesi estivi vengono trasmessi

La televisione cambia e anche in estate le repliche di film e programmi tv lasciano il posto a vere dirette. Sono sempre più numerosi i programmi che, anche durante i mesi estivi vengono trasmessi in diretta e fanno compagnia ai telespettatori. Se Mediaset, ad esempio, punta su programmi musicali come Battiti Live e programmi dedicati all’amore come Temptation Island, la Rai punta ancora sull’attualità, sui programmi di informazione scientifica e, naturalmente, sui game show.

L’attuale programmazione Rai si concluderà tra maggio e giugno con Il paradiso delle signore che andrà in onda fino a maggio mentre gli altri programmi faranno compagnia ai telespettatori fino a giugno. Cosa prevede, dunque, il palinsesto estivo della Rai?

Rai: quando va in pausa Affari tuoi e quando tornano Alberto Angela e Pino Insegno

Il grande protagonista della stagione televisiva è stato sicuramente Stefano De Martino che, con il suo Affari tuoi, è entrato ufficialmente nel cuore del pubblico che, ogni sera, segue in massa il programma regalando alla Rai ascolti altissimi. Il conduttore napoletano e Affari tuoi andranno in onda fino al 28 giugno. Dal giorno successivo, De Martino lascerà spazio al tradizionale ‘Techetechetè’ in varie versioni).

Tornerà, poi, in onda anche ‘UnoMattina Estate‘ con Alessandro Greco che avrà al fianco Carolina Rey. Greta Mauro e Gianluca Semprini condurranno ‘Vita in Diretta Estate’ mentre sono stati confermati ‘Camper‘ e ‘Camper in viaggio‘. Con Il paradiso delle signore, Raiuno punterà su una nuova soap opera spagnola dal titolo ‘Ritorno a Las Sabinas‘ in onda fino all’8 agosto.

Nel preserale di Raiuno, con L’eredità in pausa per i mesi estivi, tornerà un altro, amatissimo game show come Reazione a catena che sarà condotto, ancora una volta, da Pino Insegno.

In prima serata, Raiuno punterà su nuovi programmi come il nuovo game show ‘Chi può batterci?‘ condotto da Marco Liorni in onda dal 7 al 21 giugno. Nell’estate 2025, poi, ci sarà anche spazio per Alberto Angela che il 16 giugno condurrà uno Speciale Ulisse su Hiroshima mentre dal 23 giugno, il divulgatore scientifico tornerà al timone di un nuovo ciclo di ‘Noos‘.

Confermati, poi, i Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda dal 13 giugno al 4 luglio; ‘Una voce per Padre Pio‘ in onda il 3 agosto, condotto da Mara Venier e la ‘Partita del Cuore‘ che sarà trasmessa il 15 luglio con la conduzione di Eleonora Daniele.