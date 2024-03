Tutte le info su dove guardare i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo in diretta tv sulle reti televisive nazionali e locali.

A distanza di due settimane dal voto in Sardegna, anche l’Abruzzo si prepara ad eleggere il suo nuovo Presidente di Regione. Una sfida, quella tra Marco Marsilio (centrodestra) e Luciano d’Amico (sostenuto dal cosiddetto campo largo che vede l’alleanza di centrosinistra Pd-Movimento 5 Stelle e l’ex Terzo Polo di Azione e Italia Viva), già fortemente attratta dai media d’informazione in pole position per seguire sia le ultime battute della campagna elettorale chiusasi ieri, sia i risultati del voto.

Si vota nella sola giornata di domenica 10 marzo, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura (a differenza della Sardegna che ebbe l’inizio dello scrutinio dal mattino del giorno successivo al voto).

Il profilarsi di un possibile nuovo testa a testa, fotocopia – o quasi – di quanto accaduto in terra sarda, rende ancora più ghiotta la cronaca in diretta del post-voto.

Le dirette tv nazionali e locali sono pronte a documentare passo passo la lunga notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, notte che dovrebbe portare al nome di colui che guiderà la regione Abruzzo per i prossimi 5 anni.

Vediamo nel dettaglio quali reti televisive dedicheranno spazi nei loro palinsesti e in che modo.

Risultati Elezioni Abruzzo 2024, dove seguire sulle tv nazionali

Per quanto riguarda l’informazione Rai:

Rai News 24 seguirà lo spoglio dei voti con uno speciale notturno al via subito dopo la chiusura dei seggi. La diretta – salvo cambiamenti di palinsesto – sarà trasmessa in simulcast a partire dall’1:15 su Rai 2 e dalle 4:35 del mattino su Rai 1 .

seguirà lo spoglio dei voti con uno speciale notturno al via subito dopo la chiusura dei seggi. La diretta – salvo cambiamenti di palinsesto – sarà trasmessa in simulcast a partire dall’1:15 su e dalle 4:35 del mattino su . La Testata Giornalista Regionale dell’Abruzzo racconterà le elezioni regionali del 10 marzo moltiplicando la sua offerta informativa e puntando sulla sinergia di tutti i suoi canali tv, radio, web, social. La redazione seguirà lo scrutinio notturno con una maratona testuale che potrà essere seguita sul sito della Tgr Abruzzo, nel corso della quale verranno pubblicati dati e commenti a caldo dalle sedi elettorali e dai comitati dei due candidati.

racconterà le elezioni regionali del 10 marzo moltiplicando la sua offerta informativa e puntando sulla sinergia di tutti i suoi canali tv, radio, web, social. La redazione seguirà lo scrutinio notturno con una maratona testuale che potrà essere seguita sul sito della Tgr Abruzzo, nel corso della quale verranno pubblicati dati e commenti a caldo dalle sedi elettorali e dai comitati dei due candidati. I primi aggiornamenti sui risultati – definitivi o provvisori – e sulle percentuali relative all’affluenza saranno dati nel corso del GR delle 7.18, su Rai Radio 1 , e della puntata di Buongiorno Regione condotta da Alice Cercone, in onda alle 7.30 su Rai 3.

, e della puntata di condotta da Alice Cercone, in onda alle 7.30 su Rai 3. All’esito del voto e alle sue implicazioni politiche, inoltre, sarà dedicato un fuori spazio con ospiti in studio che verrà trasmesso alle 13.15 e sarà affidato alla conduzione di Roberta Mancinelli e Pierpaolo Velonà.

Il risultato del voto in Abruzzo sarà trattato naturalmente anche all’interno delle edizioni ordinarie del Tg1, Tg2 e Tg3.

Su La7 a partire dalle 22:40 ritroviamo la Maratona Mentana condotta dal direttore del Tg La7 in compagnia di ospiti in studio e in collegamento per analizzare i dati in tempo reale per buona parte della nottata.

Risultati Elezioni Abruzzo 2024, dove seguire sulle tv locali

Non solo generaliste e all-news, sono soprattutto le emittenti locali a dedicare maratone speciali in diretta sfruttando tutto lo spazio a disposizione per avere il polso della situazione in tempo reale.

Rete8 (canale 10 del digitale terrestre in Abruzzo e in streaming cliccando qui) aprirà la sua maratona in diretta a partire dalle 22:30 in collaborazione con il quotidiano Il Centro

Da Pozzuoli il sondaggista Antonio Noto consentirà di avere un quadro dettagliato dell’andamento del voto, prima con gli exit poll e poi con le proiezioni.

Nello studio centrale di Rete8 il direttore Carmine Perantuono commenterà i dati che arriveranno nel corso della notte durante lo spoglio, con gli ospiti in studio e i collegamenti dalla sede di Noto sondaggi, dai comitati elettorali dei candidati e dalla redazione del quotidiano Il Centro.