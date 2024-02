Tutte le info su dove guardare i risultati delle elezioni regionali in Sardegna in diretta tv sulle reti televisive nazionali e locali.

È il giorno della verità per le Elezioni Regionali svolte in Sardegna nella giornata di ieri, 25 febbraio 2024. Entro sera – se tutto va come si spera – avrà il nome del nuovo Presidente della regione. Nella giornata di ieri poco meno di un milione e mezzo di sardi sono stati chiamati al voto per scegliere il nuovo governatore o la nuova governatrice.

Quattro i nomi in corsa, in ordine alfabetico: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-Movimento 5 stelle che raggruppa dieci liste e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste.

Lo spoglio dei voti è iniziato stamattina alle ore 7, orario in cui anche i media hanno iniziato a puntare i fari sui numeri che tutt’ora sono in fase di evoluzione. In tv i telegiornali e i programmi d’informazione del daytime mattutino hanno seguito e dato conto dei dati in arrivo.

Risultati Elezioni Sardegna 2024, dove seguire sulle tv nazionali

Per quanto riguarda Rai, i primi dati sono stati seguiti dal Tg1 Mattina e le edizioni ordinarie del telegiornale diretto da Gian Marco Chiocchi, stessa cosa ha fatto il Tg2 alle 8:30 e Tg2 Italia Europa alle ore 10, mentre su Rai 3 il compito è spettato ad Agorà dalle 8 e il Tg3 delle 12 e 14:20. La testata giornalistica regionale per la prima volta in assoluto dedica una maratona streaming trasmessa sulla pagina Facebook Tgr Rai Sardegna e, in contemporanea, sul sito del TgR Sardegna, dove si potrà seguire lo spoglio anche con le grafiche dedicate, aggiornate costantemente. Una diretta che proseguirà anche nel corso del pomeriggio.

Sulle reti Mediaset finestre dedicate a Mattino cinque e nelle edizioni giornaliere di Tg5, Tg4 e Studio Aperto. Dalle 15:35 a “Tg4 – Diario del giorno” ulteriori approfondimenti e analisi sui dati aggiornati.

Su La7, ampio spazio è stato dato a partire da Omnibus, Coffee Break e L’aria che tira. Il testimone è poi passato al Tg La7 delle 13:30 e a Tagadà, dalle 14 circa. Cambio di programmazione a metà pomeriggio con una mini Maratona Mentana al via dalle ore 17 per seguire le fasi salienti dello spoglio.

Speciali ad hoc per seguire l’esito del voto regionale sulle reti all news: Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24.

Risultati Elezioni Sardegna 2024, dove seguire sulle tv locali

Non solo generaliste e all-news, sono soprattutto le emittenti locali (televisive e radiofoniche) a dedicare maratone speciali in diretta sfruttando tutto lo spazio a disposizione per avere il polso della situazione in tempo reale.

Si parte da Videolina (in Sardegna al canale 10 del Digitale Terrestre, sul satellite canale 819 di Tivusat e Sky e in streaming su videolina.it), che ha aperto la sua maratona dalle ore 8 insieme a Radiolina (con simulcast al canale 99 del DT solo per la Sardegna e in streaming sul sito radiolina.it) seguendo passo passo i dati in arrivo con la squadra di giornalisti del gruppo Unione Sarda. Analisi, commenti e interviste ai protagonisti accompagnano il racconto delle due reti che si concluderà in serata. La diretta di Radiolina è seguita in simulcast anche da una terza rete, L’Unione TV (solo per la Sardegna al canale 99 del DT)

Su Telesardegna (canale 13 del DT e in streaming su telesardegna.it) va in onda la no stop “Zoom – Speciale Elezioni” condotto da Anthony Muroni, in onda da stamani alle 8:30.

Teleregione Live (canale 88 del DT e in streaming su teleregionelive.it) e Radio Kalaritana sono impegnate in una Maratona Radio-Televisiva cominciata alle ore 9 dagli studi dell’emittente radiofonica situati a Cagliari. Anche in questo caso è al centro il commento al voto in continuo aggiornamento.