L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Elettra Lamborghini non è di certo partita in discesa, dato che la positività al Covid l’ha costretta a non partecipare in studio alle prime due puntate, ma la giovane artista non si è sicuramente lasciata abbattere. Raggiunta finalmente la poltroncina bianca dopo l’esito del tampone che certificava la sua negatività, l’opinionista si è subito inserita nelle dinamiche del reality, ottenendo a partire dalla sua seconda puntata (quarta per il programma) la rubrica Gli Elettrizzati, non presente, come Il punto Z di Tommaso Zorzi, nell’ultimo appuntamento di giovedì scorso.

Oggi, sul Corriere della Sera, Elettra Lamborghini rivela che in passato avrebbe anche accettato di partecipare come naufraga a L’Isola dei Famosi e che in futuro, fra più di dieci anni, probabilmente non rifiuterebbe un’offerta di questo tipo:

È un’esperienza che avrei fatto… magari succederà in futuro, tipo quando avrò 40 anni.

La cantante si dice “onorata” della possibilità però che le è stata data nel cimentarsi nel ruolo di opinionista, che giudica non affatto facile (“devi stare attento a cosa dici, a come lo dici”). Per lei è un momento d’oro dal punto di vista professionale, dove è riuscita a conquistare più spazio non solo sulla scena musicale, ma soprattutto in televisione, dove nell’ultimo anno, forte anche della partecipazione nel 2020 al Festival di Sanremo, è diventata un personaggio ricercatissimo.

Ospite quest’estate di una puntata di Top Dieci, non si è fatta mancare poi neanche la partecipazione nelle vesti di giocatrice a Name That Tune, Stasera tutto è possibile e per ultimo Game of Games. Intervistata nelle scorse settimane da Mara Venier a Domenica In e numerose volte da Silvia Toffanin a Verissimo (dove sarà ospite anche oggi pomeriggio con Zorzi), Elettra Lamborghini non nega che un giorno le potrebbe piacere trovarsi alla conduzione di un programma: