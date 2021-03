Elettra Lamborghini è guarita dal COVID-19 e può tornare a L’Isola dei Famosi

Elettra Lamborghini è guarita dal COVID-19. La cantate di Musica (e il resto scompare) ha annunciato la bella notizia con un post liberatorio pubblicato sui propri profili social sui quali, in questi giorni, ha documentato la propria esperienza con il Coronavirus, cercando di mantenere l’ironia che la contraddistingue.

Elettra Lamborghini, quindi, potrà iniziare la propria avventura come opinionista a L’Isola dei Famosi, al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. L’ereditiera, nel corso delle prime due puntate del reality show condotto da Ilary Blasi, è intervenuta ugualmente, seppur con brevi collegamenti.

Lo sconforto di ieri, quindi, ha lasciato spazio alla gioia e alla felicità di poter riprendere una vita normale.

Durante la giornata di ieri, infatti, la Lamborghini, dopo un tampone rapido risultato negativo, era risultata ancora positiva al tampone molecolare (“Non ci sono buone notizie del mio referto purtroppo. Sono così triste che non ho parole, vorrei un abbraccio, ma non posso nemmeno quello. Pensavo oggi sarei stata negativa, ero così contenta”).

E come scritto in apertura, per Elettra Lamborghini, oggi, è arrivato l’esito sperato. Nel suo lungo post, la cantante ha invitato i suoi fan ad adottare le precauzioni indicate al fine di scongiurare il rischio di contagio:

Statene alla larga, ve lo dico con il cuore, da una persona che si è sempre protetta al 100%… Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… SI STA MALE, mentalmente e fisicamente… Ci si sente strani e, soprattutto, si è da soli e si affronta la malattia DA SOLI… Le ore e i giorni non passano mai… Vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo.

Elettra Lamborghini aveva annunciato la propria positività al COVID-19 lo scorso 11 marzo. In questo periodo, oltre al Coronavirus, la cantante ha dovuto anche affrontare il dispiacere per la perdita del suo cane.