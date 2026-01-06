Eleonora Riso, cosa fa oggi la vincitrice di Masterchef Italia 13

Eleonora Riso ha vinto Masterchef Italia 13 e, da quel momento, ha mostrato a tutti le proprie abilità culinarie. Dopo la partecipazione al talent show Sky – che vede la presenza fissa dei tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri – Eleonora è però sparita dalle luci dei riflettori. “Gli chef televisivi non mi hanno mai chiamato“, ha confessato lei nel corso di qualche intervista.

La vita di Eleonora Riso oggi

Originaria di Livorno, Eleonora è stata la vincitrice del programma culinario e da allora non ha mai smesso di cucinare. Nel corso della sua esperienza televisiva, il suo nome è risuonato anche per il suo presunto flirt con il concorrente Niccolò Califano. A tal proposito, come ha riportato Il Corriere della Sera, lei ha detto: “Stiamo cercando di lavorare ancora insieme, ma abbiamo entrambi moltissimi impegni. Siamo una macchina da guerra e ci vogliamo un gran bene ma non dobbiamo per forza stare insieme. E qui mi taccio”.

Dopo la sua vittoria a Masterchef, la sua vita è molto cambiata. Eleonora tiene oggi delle masterclass fra i circoli Arci della Toscana. “Gli chef del programma non mi hanno mai chiamato, ma non è un problema e non ho certo pretese“, ha raccontato lei in un’intervista rilasciata al Corriere. Lei stessa ha affermato che la sua formazione non è a livello di quella dei professionisti e che ha vinto un programma di cucina amatoriale. Nei mesi ha però ricevuto altre proposte da parte di persone molto più grandi di lei, che lavorano nella ristorazione e che hanno attività molto piccole. “Ovvio che fare una buona esperienza mi piacerebbe tantissimo, che sarebbe utile“, ha continuato.

I duri commenti degli haters

La popolarità l’ha inoltre esposta ai social e ai commenti degli hater. “Certe cose mi hanno anche tolto la voglia di cucinare. Volevo proprio mollare” – ha confessato l’aspirante chef. Nonostante tutto, la passione per la cucina è stata più forte di tutto il resto e lei non ha di certo gettato la spugna. Anzi, gli incontri culinari in giro per i circoli Arci sembrano non finire e sono ormai diventati linfa vitale per il suo percorso artistico e professionale.

Eleonora Riso è intanto sempre molto attiva sui social, su cui pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua attività lavorativa. Il suo account Instagram ufficiale vanta infatti la presenza di migliaia di followers.