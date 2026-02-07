Eleonora Daniele in lacrime per la morte di Maria Rita Parsi: le ultime parole dietro le quinte e l’aneddoto mai raccontato

Maria Rita Parsi è venuta a mancare lo scorso 2 febbraio a Roma, all’età di 78 anni. La sua morte ha sicuramente scosso amici, colleghi e tutto il mondo dell’informazione. La famosa psicologa non aveva malattie note e ci sarebbe stato un decesso improvviso, come hanno testimoniato alcune persone a lei care. Tra i tanti personaggi dello spettacolo, anche Eleonora Daniele ha dichiarato di aver avuto con lei un grande legame affettivo e professionale.

Le parole di Eleonora Daniele dopo la sua morte

Quando è stato dato l’annuncio della morte di Maria Rita Parsi, i telespettatori di Storie Italiane hanno assistito a un momento molto intenso. La conduttrice Daniele ha infatti ricordato la psicologa e opinionista televisiva che è scomparsa all’età di 78 anni. Non riuscendo a trattenere le lacrime, ha raccontato un ricordo personale che la lega alla compianta donna e che è stato in primis preso in considerazione da uno degli ospiti in studio. “Volevo farti un regalo enorme a nome suo” – ha detto – “L’ultima volta che ci siamo visti, eravamo all’uscita della tua trasmissione… In attesa del taxi, parlavamo del fatto che a volte ho deciso di rifiutare di partecipare ad alcuni programmi… E lei mi disse: ‘Mi raccomando, a Eleonora non dire mai di no, perché tratta i vari argomenti con tanta sensibilità…'”.

A quel punto Eleonora Daniele si è lasciata andare ad una grande commozione, affermando: “Io penso che lei sia ancora qui… Io Maria Rita me la terrò sempre vicino a me, tutti i giorni, insieme a tutti noi… È stata una grande donna“. Tutti gli ospiti hanno quindi parlato della sua gentilezza e della sua dolcezza, svelando anche il suo carisma. “Ci abbracciava sempre, una parola buona per tutti… Sempre la prima a salutare” – si è detto in studio – “Sempre con quella dolcezza e raffinatezza… Insegnava tante cose senza mai salire sulla cattedra… Dava tutto l’amore e la conoscenza possibile“.

Chi era Maria Rita Parsi

Psicologa, psicopedagogista e psicoterapeuta, Parsi è stata anche docente universitaria, saggista e scrittrice, e aveva all’attivo più di cento pubblicazioni all’attivo. Inoltre è stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Nel 1986 aveva anche ottenuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, nel 2005, aveva creato il Movimento Bambino, una onlus impegnata nella tutela dei minori e nel contrasto agli abusi.