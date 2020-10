“L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al lancio del suo bel documentario in onda su Rai2, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown; ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo facci oanche oggi, senza nessuna polemica. Lo sfogo del momento di Fedez di ieri sui socuial ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima. Bullismo nei miei confronti. Un fenomeno molto pericoloso, quello degli odiatori da tastiera, degli odiatori del web, di cui parliamo tantissimo e che combattiamo. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia e magari la farà insieme a noi. So che Fedez è molto attento a questi temi e sono sicuro che non vuole questo tipo di reazioni. Lo preciso: io non ho nulla contro Fedez e Chiara. Abbiamo parlato spesso di loro e da mamma e voglio dare un grande abbraccio – lo avevo già fatto la settimana scorsa, ma forse il messaggio non era arrivato, perché a volte arrivano solo i messaggi negativi – perché so cosa significa essere in gravidanza durante il Covid. Un grande abbraccio a Fedez e a Chiara. Spero un giorno possiamo fare una bella intervista e raccontare tutte le cose belle che fate“. Così Eleonora Daniele, oggi, in apertura di Storie italiane su Rai1, si è scusata con Chiara Ferragni e con Fedez, dopo le polemiche per le parole pronunciate nella puntata del suo programma mattutino di lunedì scorso.

‘La giornalista del Grande Fratello’, come il rapper l’ha ribattezzata a caldo in una serie di stories Instagram al vetriolo, ricordando il suo passato da concorrente nel reality di Canale 5, in realtà si era già scusata ieri su Twitter.

Meritano una sottolineatura due elementi. Il primo: sulla base di quanto andato in onda lunedì mattina, quella della Daniele non sembrerebbe essere stata una semplice, ma grave dimenticanza, bensì un articolato sospetto espresso con toni quasi inquisitori al punto che alla sacrosanta precisazione di Simona Ventura in collegamento (“la Ferragni ha fatto tantissimo, è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva“), la giornalista non ha mollato il colpo rilanciando con un “parliamo di marzo-aprile, ok, ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questo, o sbaglio?“.

Va notato, infine, che la polemica ha finito per offuscare il flop di ascolti di Fenomeno Ferragni in onda la sera precedente su Rai2 e che il primo a pubblicare sui social il video (montato) con le dichiarazioni della Daniele (risalenti a due giorni prima!) è stato il seguitissimo Trash italiano, considerato un account amico dei Ferragnez.