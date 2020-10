Eleonora Daniele critica su Chiara Ferragni. Fedez replica sui social e la conduttrice si scusa (video)

Si è alzato un polverone attorno alle parole di Eleonora Daniele che a Storie Italiane, nella puntata di ieri 12 ottobre 2020, si è lasciata andare a qualche considerazione sull’impegno sociale di Chiara Ferragni rispetto al contesto in cui stiamo vivendo, legato al Covid-19. L’occasione è caduta nel giorno del documentario trasmesso da Rai 2 in prima serata Chiara Ferragni Unposted che ha raccontato cosa si cela dietro il successo dell’influencer.

La conduttrice si rivolge a Simona Ventura, sua ospite in collegamento proprio per parlare dello special e dell’intervista alla Ferragni da lei realizzata:

Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani… sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? In una situazione così complessa una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi?

La collega prende le difese e risponde: “Penso che lei abbia fatto tantissmo. È stata la prima a fare una raccolta fondi per aprire un reparto di terapia intensiva quando a Marzo non sapevamo il nemico che stavamo andando a combattere” la Daniele pressa: “Però stai parlando di marzo e aprile“, la Ventura controreplica: “Lei comunque sta mandando tanti messaggi positivi“.

Il web non lascia passare le considerazioni della conduttrice di Storie Italiane. Su twitter si legge: “Eleonora Daniele dovrebbe cominciare a seguire Chiara e Fedez sui social così magari si informa un po’ e tace” un’altra utente afferma: “Mi sa che si è persa qualcosa negli ultimi mesi“. È però l’intervento di Fedez ad essere il più tagliente di tutti, stamani il cantante e marito dell’influencer è stato piuttosto chiaro riprendendo la clip diventata virale:

Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo.L’opera di Vanity Fair e di Francesco Vezzoli comunque, per dire. https://t.co/j35eAtdisf — Fedez (@Fedez) October 13, 2020

Su Instagram Fedez ha aggiunto il carico con dei video stories appellando Eleonora Daniele come “una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello” (Eleonora Daniele è stata concorrente nella seconda edizione del reality, nel 2001):

Con un tono inquisitorio si è permessa di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più, nonostante lei non ricopra un ruolo politico. La giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo stato, magari si sarebbe dovuta informare di più sulle cose che si dicono no? Però, a questo punto ci penso io a rinfrescare la memoria e a fare il lavoro che non ha fatto in questi giorni.

Il cantante quindi elenca le opere messe in piedi: “Abbiamo dato vita a una raccolta fondi che insieme allo sforzo di tantissime persone ha dato vita all’unica opera straordinaria di terapia intensiva che sia stata fatta sul territorio milanese. Durante tutta l’estate, siccome il turismo necessitava di un riflettore puntato, mia moglie è andata a far vedere le bellezze italiane nel suo piccolo, per quanto poteva. Lei invece che cosa ha fatto durante questa pandemia?”

Intanto i nomi di Fedez ed Eleonora Daniele scalano in poco tempo la top 10 dei trending topic di Twitter creando dibattito attorno al caso. A poca distanza di tempo dalle parole di Fedez arriva la precisazione, dunque le scuse, di Eleonora Daniele. Il tutto sempre tramite tweet:

ieri parlando di @chiaraferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E’ vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid , e me ne scuso .a dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con @Simo_Ventura — Eleonora Daniele (@eleonoradaniele) October 13, 2020

Servirà a far rientrare la situazione sotto controllo con buona pace di Fedez?