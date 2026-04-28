Elena Santarelli: età, dove vive con il marito Bernardo, la malattia del figlio, studi, profilo Instagram

Il percorso di Elena Santarelli è la cronaca di una metamorfosi che va ben oltre la carriera artistica. Nata a Latina nel 1981, la sua ascesa è iniziata sulle passerelle dei nomi più prestigiosi della moda, per poi consolidarsi nei primi anni Duemila come volto familiare della televisione italiana.

Dalle storiche collaborazioni con Amadeus a L’Eredità fino alla conduzione grintosa su MTV, la Santarelli ha saputo navigare i generi più disparati dello spettacolo.

Vincente anche nella vita sentimentale, è nella stabilità del legame con l’ex calciatore Bernardo Corradi, sposato nel 2014, che la conduttrice ha trovato il baricentro per affrontare le prove più complesse che la vita le ha riservato, trasformando la sua immagine pubblica in quella di una donna profondamente consapevole e resiliente.

Dopo aver iniziato gli studi superiori presso il liceo classico “Dante Alighieri” di Latina, dove ha affrontato i primi anni di una formazione rigorosa, ha scelto di concludere il ciclo scolastico conseguendo il diploma in un istituto privato. Questa decisione è stata dettata dalla necessità di conciliare l’istruzione con le prime, concrete opportunità lavorative.

Già a diciassette anni, infatti, il suo potenziale estetico e comunicativo l’ha proiettata nel mondo della moda, portandola ad abbandonare l’idea di proseguire con l’università per investire pienamente su se stessa e sulla sua indipendenza professionale. Una scommessa precoce che l’ha vista debuttare giovanissima sulle passerelle, segnando l’inizio di una lunga carriera nel settore dello spettacolo.

La sfida più dura: il percorso contro il tumore cerebrale del figlio Giacomo

Nel 2017, la vita di Elena Santarelli è stata investita da uno tsunami emotivo che ha stravolto ogni priorità. La diagnosi di un tumore cerebrale per il primogenito Giacomo, allora di soli otto anni, ha segnato l’inizio di un biennio vissuto tra reparti oncologici e speranza.

Questo periodo di estrema fragilità, culminato con la guarigione ufficiale nel 2019, è stato affrontato dalla conduttrice con una forza che ha colpito l’opinione pubblica. Invece di chiudersi nel silenzio, ha scelto di farsi portavoce della ricerca scientifica, pur decidendo successivamente di ritirare l’immagine dei propri figli dai social media per preservare la loro crescita.

Questa sera, l’autrice di Una mamma lo sa tornerà a raccontarsi a cuore aperto come ospite nel salotto di Belve, dove il confronto senza filtri con Francesca Fagnani promette di svelare nuove sfumature del suo carattere e della sua gestione del dolore e della rinascita. L’approdo a un programma di interviste così graffiante arriva in un momento di piena maturità per la Santarelli.