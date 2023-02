Stasera, martedì 21 febbraio, alle ore 21.00 andrà in scena Eintracht-Napoli, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 (ma anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity) e, per gli abbonati, su Sky.

La partita, in programma allo Deutsche Bank Park di Francoforte, vedrà sfidarsi i tedeschi allenati da Oliver Glasner e gli azzurri di Luciano Spalletti, attualmente primi in classifica in Serie A con ben 15 punti di vantaggio rispetto all’Inter.

Per Mediaset, la telecronaca di Eintracht-Napoli sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Roberto Cravero, mentre il pre-partita sarà proposto su Mediaset Infinity (Striscia la notizia su Canale 5 è inamovibile e andrà in onda dopo il Tg5 nella versione short Striscina la notizina) con Benedetta Radaelli e ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. A seguire, su Canale 5 il post-partita condotto da Alberto Brandi, con ospiti in studio e l’aggiunta di Graziano Cesari alla moviola.

Per quanto riguarda Sky, invece, Eintracht Francoforte-Napoli, sarà raccontata in tempo reale da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Champions League, Inter-Porto: dove vedere in diretta la partita

Domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 21.00 sarà la volta di un altro ottavo di finale con protagonista un club italiano, ossia Inter-Porto (il club portoghese è allenato da Sérgio Conceição, ex calciatore dell’Inter), visibile in diretta solo su Prime Video di Amazon (che proprio ieri ha annunciato di aver rinnovato i diritti tv della Champions, fino alla stagione 2026-2027). La telecronaca sarà a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani a bordocampo.