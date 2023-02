Le indiscrezioni degli scorsi giorni si stanno rivelando veritiere, almeno per quanto concerne Prime Video. Andiamo per ordine: di recente Calcio e Finanza ha scritto che Sky e Amazon Prime Video avrebbero raggiunto l’accordo con l’Uefa per i diritti tv del prossimo triennio della Champions League.

Poco fa è arrivata la comunicazione ufficiale di Prime Video, che fa sapere di essersi assicurata i diritti per trasmettere la Uefa Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024/25. Prime rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.

Dunque, dal 2024 l’offerta di Amazon includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali, esattamente come accade dalla stagione 2021/22 (mercoledì prossimo, per esempio, sarà la volta dell’ottavo di finale Inter-Porto) con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Va osservato che dalla stagione 2024/25 la Champions League passerà dal formato attuale a 36 club partecipanti e si giocherà con una nuova fase di campionato e un ulteriore turno a eliminazione diretta.

Per quanto riguarda Sky, al momento la pay-tv di Comcast al momento non ha fornito conferme ufficiali, ma dovrebbe corrispondere a verità l’indiscrezione secondo cui dovrebbe garantirsi l’esclusiva di tutte le gare, fatta eccezione per una partita del mercoledì che sarà trasmessa in esclusiva, appunto, da Amazon. Sky potrebbe decidere successivamente se rivendere i diritti in modo da consentire ad un canale in chiaro di proporre una sfida in diretta ogni settimana (a meno che non scelga la sua emittente satellite Tv8).