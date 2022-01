Movimenti in vista per Effe TV, gruppo editoriale de LaF. Il canale televisivo nato l’11 maggio 2013 chiuderà su Sky (canale 135) lunedì 31 gennaio 2022. I contenuti originali del gruppo Feltrinelli continueranno ad avere vita propria in una nuova piattaforma multimediale di sviluppo, produzione e distribuzione con dei contenuti esclusivi e originali.

Importante sottolineare che il brand LaF proseguirà trasformandosi da programmazione prettamente televisiva a “experience premium”, tradotto: un servizio a pagamento per i clienti Feltrinelli con contenuti disponibili sulle pitaffaforme del gruppo Lafeltrinelli.it e ibs.it.

In più, le etichette Feltrinelli Originals, Feltrinelli Audiopodcast e Feltrinelli Real Cinema guideranno la nuova linea attraverso una serie di servizi di genere trasversale. L’evoluzione – come riportato nel comunicato stampa – si sviluppa così:

(EFFE TV in collaborazione con Feltrinelli Editore e con diversi autori italiani, diritti editoriali per Film e TV), oltre alla già annunciata serie tratta dalla trilogia di graphic novel di , anche la serie TV tratta dai gialli di Rosa Teruzzi , in co-sviluppo con Indiana Production, e la serie di animazione per adulti tratta dal fumetto di Francesco Guarnaccia e Roberto D’agnano, sviluppata in partnership con Studio Cartobaleno e firmata da Alessandro Ferrari per Feltrinelli Real Cinema (nata come collana di libri + DVD, si è trasformata nel tempo in uno dei principali cataloghi di documentari e film internazionali) il film documentario Daniel Pennac: Ho visto Maradona , l’omaggio di un grande narratore al mito del Pibe de Oro e alla città di Napoli realizzato con Samarcanda Film e gli spagnoli di SSTF, ed Erasmus in Gaza – storia di un giovane medico di Matteo del Bo e Chiara Avesani, una co-produzione con Arpa Film ed il supporto di Al Jazeera International, che racconta l’incredibile avventura umana e professionale di Riccardo, il primo e unico laureando in Medicina a seguire il Programma Erasmus in una zona di guerra. Tutti i principali titoli del catalogo sono ora disponibili in selezioni editoriali o boxset digitali completi su Chili, Nexo+, Sky Arte, LaF, ItsArt, Infinity, Google Play, Apple TV, Rakuten.

A tutto questo, Effe Tv informa che si sta lavorando alla possibilità di poter mettere a disposizione i contenuti di laF in modalità streaming on demand anche su altre piattaforme editoriali. Prossimamente altre novità.