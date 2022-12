Secondo appuntamento speciale con Eden – Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò questa sera, venerdì 30 dicembre, in prima serata su La7. Ecco cosa vedremo:

Eden – Un pianeta da salvare, puntata 30 dicembre 2022: Monte Cervino, il Lago di Goillet

Si inizia sul Monte Cervino per raggiungere il Plateau Rosa, dove questa estate i percorsi alpinistici sono rimasti chiusi per pericoli di frane a causa delle alte temperature e della scarsità della neve. A 3500 metri di altezza si valuterà infatti il precario stato di salute del ghiacciaio e si visiterà una “banca della neve”, cioè un sito dove centinaia di teli coprono riserve di neve per preservare una parte utile alla sopravvivenza dei ghiacciai.

Vedremo il lago di Goillet, bacino artificiale considerato uno dei punti di attrazione turistica di Cervinia.

Eden – Un pianeta da salvare, puntata 30 dicembre 2022: Pozzuoli

Nella seconda parte della puntata verrà raggiunta Pozzuoli che si mostrerà attraverso le bellezze archeologiche a partire dal Anfiteatro Flavio: terzo in Italia per dimensioni, si trova al centro della cittadina che é stata nel primo secolo avanti Cristo il porto dell’antica Roma, prima della fondazione di Ostia.

Il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini spiegherà il fenomeno del bradisismo, che provoca a fasi alterne un innalzamento ed un abbassamento del suo suolo, mentre Licia visiterà poi il Rione Terra, zona abbandonata della cittadina negli anni 70 per gli effetti del bradisismo.

Grazie a un sommergibile sarà mostrato l’affascinante Parco Archeologico sommerso di Baia, oggi area marina protetta ma importante testimonianza di uno dei primi insediamenti romani nella zona, all’interno della quale sorgeva la residenza di Giulio Cesare.

La Piscina Mirabilis, che nei secoli scorsi ha ricevuto ospiti illustri come Petrarca, Mozart e Goethe.

Completano la puntata un affascinante viaggio in Ecuador, tra Parchi Nazionali e Isole Galapagos, e il reportage di Mister Nat da Tenerife.