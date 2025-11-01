Eda Ece: età, marito e figli, dove vive, vita privata e profilo Instagram. Tutto sull’attrice di Forbidden Fruit

Diventata famosa in Italia per la serie turca Forbidden Fruit, Eda Ece è nata nel 1990 ed è la più giovane di tre sorelle. Oltre ad essere un’apprezzata artista nel panorama televisivo e cinematografico della Turchia, ha raggiunto il successo anche in qualità di conduttrice e giudice in diversi programmi tv. Nel corso degli anni ha tra l’altro recitato in numerose serie di successi e film per il cinema, diventando così – in poco tempo – una delle donne più amate della tv turca. Prima della popolarità, ha completato gli studi superiori presso la scuola Şişli Terakki e si è poi iscritta alla facoltà di Psicologia dell’Università Bilgi di Istanbul. Proprio lì ha conseguito la laurea, dedicandosi poi appieno alla carriera di attrice.

Gli inizi, la carriera e il successo

La protagonista di Forbidden Fruit ha iniziato la sua carriera quando era giovanissima, lavorando nella serie Mihriban. Poi ci sono state alcune apparizioni minori in produzioni televisive, ma il suo primo ruolo da protagonista è arrivato nel 2011 con la serie drammatica Pis Yedili. La prima volta in cui ha messo piede sul grande schermo è invece stata nel 2013, quando ha partecipato alle riprese del film Kizim Icin, e poi nel 2015 interpretando la protagonista per la serie İlişki Durumu: Karışık.

In ambito cinematografico, ha invece preso parte a diverse commedie di successo come Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Görümce, Mahrumlar, Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul e Deliha 2. Dal 2018 al 2023 ha invece ottenuto il successo mondiale grazie al ruolo di Yıldız Yılmaz nella fortunata serie Forbidden Fruit. L’attrice si è inoltre affermata in tv con diversi ruoli per lei molto importanti. Ha debuttato giovanissima in Mihriban ed è inoltre apparsa in alcuni episodi di Hayat Bilgisi nel 2003. Dopo aver ottenuto piccoli ruoli in serie come Bez Bebek (2009) e Adını Feriha Koydum (2011), ha raggiunto il successo con Pis Yedili. In seguito ha partecipato a Beni Böyle Sev e a İlişki Durumu: Karışık.

Oltre alla carriera di attrice, Eda Ece ha fatto parte – nel 2022 – della giuria del talent show Maske Kimsin Sen? in onda su Fox. Tra il 2022 e il 2023 ha invece condotto Kapımdaki Dedektif. Nel 2025 è tornata nelle vesti di giurata per il programma Yetenek Sizsiniz Türkiye trasmesso su Now.

La vita privata

Eda Ece è felicemente sposata con Ahmet Buğrahan Tuncer, un cestista turco nato nel 1993 e originario di Istanbul. La coppia ha pronunciato il fatidico sì nel 2023 e, qualche mese dopo, ha messo al mondo la prima figlia Mina İpek.