“Ecco perché non ho voluto figli”. La confessione di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone, criminologa di fama internazionale, ha fatto una confessione inattesa sulla mancata maternità: “Ecco perché non ho voluto figli”

Criminologa di fama internazionale, Roberta Bruzzone è oggi anche un volto tv accreditato. Presente in moltissimi talk, e consulente di moltissimi casi famosi, si è conquistata il titolo di opinionista e esperta in crimini efferati, e oggi ha un vasto seguito di fans anche sui social. Vista la popolarità, la psicologa forense è stata tra gli ospiti più apprezzati del salotto di Francesca Fagnani che l’ha voluta a Belve proprio per far conoscere qualcosa in più su di lei.

Di solito la Bruzzone si espone come professionista, ma in merito alla sua vita privata è molto restia. Non ama i riflettori e parlare della sua quotidianità lontana dalle telecamere, tuttavia ha rivelato che c’è stato un periodo che ha anche conquistato il gossip. Qualche tempo fa ha ricevuto una proposta hot che non si aspettava e questo perché l’avevano identificata come un’icona gay: “Dicevano che andavo nei locali per lesbiche, era uscito questo gossip che mi acclamavano il mio nome come icona gay. Mi aveva divertito anche se preciso che sono drammaticamente etero”.

Ha poi aggiunto: “Ricevo proposte sessuali da donne. Come quando in pre-lockdown una mi ha invitato al Carnevale di Venezia e voleva fare un’esperienza bsdm (Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo) con me.” La criminologa ha poi parlato della mancata maternità e ha rivelato i veri motivi per cui non ha avuto figli. Un argomento di cui parla serenamente e che non la mette in imbarazzo. La sua è stata una scelta decisa e determinata di cui non si è mai pentita.

Roberta Bruzzone: “I figli? Non me la sono sentita”

La criminologa più famosa della tv italiana è sposata dal 2017 con Massimo Marino, funzionario della polizia di stato. I due si sono scambiati le promesse con una cerimonia easy che si è svolta in spiaggia alla presenza di alcuni amici e famigliari. I due sono una coppia stabile e felice e condividono la passione per per moto. La Bruzzone ha confessato a Francesca Fagnani il motivo per cui non ha voluto figli:

“Perché non li desideravo? Credo che per il tipo di vissuto che ho io sarei stata una pessima madre, troppo protettiva, ingombrante e esigente. L’idea di avere questo tipo di pesantezza sulla vita di qualcun altro…” Diretta e sincera ha poi spiegato che in realtà non l’ha mai voluti veramente: “Il desiderio profondo non l’ho mai provato. È stata una mia scelta, non me la sono sentita. Il tipo di vita che faccio mi piace troppo, c’è sicuramente una parte di egoismo, poi non era un desiderio così profondo e terzo probabilmente non sarei stata una buona madre”.

La battaglia di Roberta Bruzzone contro la violenza sulle donne: “Certi uomini non cambiano”

In prima fila nei casi di cronaca nera degli ultimi decenni, Roberta Bruzzone è stata consulente in diversi delitti che hanno conquistato le prime pagine dei giornali. La criminologa d’anni è impegnata contro la violenza sulle donne, una battaglia che la porta ad esporsi in convegni e dibattiti. Recentemente ha scritto anche un libro “Io non ci sto più – Consigli pratici per riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene” dove invita le donne a fare attenzione e ad avere un atteggiamento più reattivo.

Roberta Bruzzone poi sottolinea come certi uomini non cambiano: “La stragrande maggioranza dei maltrattori non cambia: non ritiene di avere un problema, anzi, pensa di avere pieno diritto di fare ciò che fa e di esercitare il controllo nei confronti della propria partner.” Inoltre l’esperta è convinta che per cambiare le cose bisogna intervenire nelle scuole, nelle menti più giovani e abbattere ogni stereotipi di genere.