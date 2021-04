La tv celebra la 51esima edizione dell’Earth Day con una serie di appuntamenti speciali che puntellano i palinsesti, tra cui degli eventi davvero speciali. Tra questi senza dubbio da segnalare la maratona #OnePeopleOnePlanet, in programma su RaiPlay dalle 7.30 alle 20.30: 13 ore di diretta streaming nata dall’impegno di Earth Day Italia e Movimento dei Focolari in onda dagli studi di Via Asiago con approfondimenti e testimonianze, collegamenti con i programmi live delle reti generaliste e con i contributi di associazioni, istituzioni e rappresentanti del mondo della scienza, della cultura, dello sport e dello spettacolo. RaiPlay pubblicherà, inoltre, in esclusival docufilm “Riparare il tempo” sulla sostenibilità ambientale insieme ad altri contenuti a tema nella sezione “Da Non Perdere”.

Ma veniamo alla programmazione generalista e pay in occasione dell’Earth Day 2021.

Earth Day 2021 sulle reti Rai

Come avviene in genere in Rai in queste occasioni, spazi e finestre nei principali programmi informativi e di infotainment del palinsesto, mentre come contenuto ad hoc possiamo segnalare il doc proposto da Rai Documentari, “Antropocene – L’epoca umana” (Anthropocene – The Human Epoch, CAN 2018), in onda alle 16.10 nel corso della puntata quotidiana di Geo, su Rai3. Si tratta di un doc firmato da Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky che hanno percorso e indagato i paesaggi trasformati dall’intervento dell’uomo: un modo per rappresentare quest’epoca della scala temporale geologica, l’Antropocene appunto, in cui l’umanità sta sfruttando il pianeta più del possibile.

C’è giusto un ‘assaggio’ in prima serata con Rai Premium che alle 21.20 trasmette il doc “Earth – Un giorno straordinario”.

Earth Day 2021 su La7

Su La7 ci pensa (solo) Tagadoc a celebrare la Giornata Mondiale della Terra con due puntate del ciclo di doc Anthropocene – The Rise of Humans, realizzato dalla ZDF: in onda alle 16.40 la puntata dedicata alla Terra e alle 18.00 quella sull’Acqua.

Earth Day 2021 su Sky

Ricca la programmazione di Sky per il 22 aprile, anche on demand e in streaming su NOW. Sky TG24 ha organizzato una giornata di programmazione dedicata, con contenuti ad hoc all’interno di tutte le principali edizioni del tg. Alle 10.00, all’interno del programma Start, il ministro della Transizione Energetica Roberto Cingolani, intervistato da Roberto Inciocchi e Daniele Moretti, racconterà come l’Italia si sta preparando all’importante appuntamento della COP26, la conferenza delle Nazioni Unite che deciderà cosa il mondo dovrà fare per il clima nel prossimo decennio e quali cambiamenti ci aspettano nel futuro, che si terrà a Glasgow a novembre. Tra gli altri interventi un’intervista a Luisa Neubauer, giovane attivista tedesca tra i leader, assieme e Greta Thunberg, del movimento Fridays for Future, a cura di Chiara Piotto, un approfondimento sui risultati del sondaggio IPSOS WeWorld su percezione dei giovani su Climate Change, di Alberto Giuffré, un servizio sulla piattaforma All4Climate, realizzata dal Ministero della Transizione Ecologica, che punta a promuovere il confronto sulle sfide e le buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici, di Maria Cristina Boschetti, un approfondimento, a cura di Helga Cossu, sul rapporto tra cibo e clima e sull’impatto che la nostra alimentazione ha sull’ambiente.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.15 l’avventura animata di TRASH, opera prima di Francesco Dafano e Luca Della Grotta, sensibilizza sull’importanza del riciclo dei rifiuti. Dalle 14.50 invece spazio a una maratona di sei film incentrati su tematiche ambientali e sulle meraviglie della Natura: tra questi La marcia dei pinguini: il richiamo , sequel del celebre documentario premio Oscar®.

Appuntamenti speciali anche su laF (Sky, 135): alle 21.15 la serie Another World: un altro mondo è possibile, quindi alle 22.10, si prosegue con 7,7 miliardi: come si vive sulla Terra?, doc della BBC che indaga sul futuro del Pianeta partendo dalla crescita della popolazione, mentre alle 23.10 si chiude con 2040 – Salviamo il Pianeta!, in cui il regista David Gameau viaggia alla scoperta delle zone del mondo in cui uomini e donne si impegnano attivamente ogni giorno contro il climate change.

National Geographic (canale 403 di Sky) e National Geographic Wild (canale 409 di Sky) uniscono le forze con un’intera giornata di programmazione sull’impatto che il nostro comportamento ha sulla Terra. Su Discovery Science (canale 405 di Sky) la Giornata della Terra si celebra con Earth Day: Terra ribelle, mentre su DeAJunior (canale 623 di Sky), nella settimana del 22 aprile ci sarà Viva la natura!, ovvero una programmazione a tema dalle 14.05.