“E venuto con l’esorcista”. Casa a Prima Vista, Gianluca Torre e l’aneddoto sul programma

Casa a Prima Vista è tra i programmi più visti di Real Time. In onda da diverse stagioni è oggi diventato un format cult e i suoi tre agenti immobiliare hanno conquistato una popolarità non indifferente. Mariana D’Amico, Ida di Filippo e Gianluca Torre sono riusciti ad ottenere l’attenzione del pubblico, che si è appassionato ai tre modi diversi di presentare le case ai possibili acquirenti. Alla fine solo uno degli immobili il lista sarà il prescelto e conferirà prestigio all’agente che lo ha selezionato.

Ospite nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Gianluca Torre ha affermato che la casa dei sogni non esiste, non si può trovare tutto in un appartamento, occorre comprendere quali sono le priorità e scegliere l’immobile che più soddisfa le singole esigenze. Torre ha rivelato di essere diventato agente immobiliare nel 2019, prima era un pubblicitario e si occupava di altro. Nel giro di pochi anni la sua realtà professionale è cambiata radicalmente. Inoltre il debutto in tv ha apportato nella sua vita ulteriori novità.

Oggi si dedica alla vendita d’immobili, poi c’è la tv e ed è molto attivo sui social. Ha in pratica tre lavori connessi, ma molto diversi tra loro. Torre ha rivelato che da quando è tra i protagonisti di Casa a Prima Vista ha avuto diverse esperienze strane. Ha rivelato alcuni aneddoti decisamente curiosi, ma veri che hanno sorpreso anche lui. Ha ricordato di essere entrato nel bagno di una casa e aver visto due water: “In un appartamento importante vado in bagno e vedo che ci sono due water, uno di fronte all’altro. Chiedo al proprietario ‘Scusi, ma come mai?’ e lui mi risponde “Se tu riesci a condividere questo momento con la tua donna riuscirai a condividere tutto”.

Gianluca Torre: “Invece dell’architetto ha portato l’esorcista”

Il popolare agente immobiliare ha poi rivelato che durante la visita di una casa antica, il cliente invece di portare l’architetto si è presentato con l’esorcista che doveva verificare che non ci fossero presenze soprannaturali nell’immobile: “Viene questo signore distinto, fa la prima visita in una casa importante, d’epoca. Un signore con disponibilità economiche importanti. Torna in seconda visita, ma anziché tornare con l’architetto torna con l’esorcista, che fa tutte le manovre per verificare che essendo una cosa antica non ci fossero spiriti.”

Torre ha anche raccontato che qualcuno voleva pagare con bitcoin e il notaio non ha accettato. L’agente immobiliare sta vivendo questa esperienza televisiva in modo semplice: si diverte e allo stesso tempo riesce a fare il lavoro che ama, per cui ha rivoluzionato la sua vita. Inoltre ha un bellissimo rapporto con i colleghi con cui condivide non solo il set tv, ma anche momenti di vita professionale.

Qual è la casa più cara mai venduta da Torre?

Gianluca Torre ha dichiarato a Gazzoli anche qual è la casa più cara che ha venduto. Un attico prestigioso in una delle zone più in di Milano: “Attorno ai 3 milioni di euro. È un ultimo piano da ristrutturare però in via Carducci a Milano, a Cadorna. A Milano la zona più costosa è il centro storico, l’interno della prima cerchia.”

Ha poi concluso: “Ci sono delle zone dove le case possono stare intorno ai 10mila euro al metro quadro e arrivano ai 26mila in microzone, in posizioni particolari”. Intanto Casa a Prima Vista si prepara ad una nuova stagione: il mercato immobiliare testato non sarà più solo quello di Roma e Milano, ma saranno prese in considerazione anche altre città.