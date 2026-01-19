“È un abuso…”, Alessandro Borghese durissimo a Celebrity Chef: la reazione di Cipollari

Celebrity Chef è un format televisivo prodotto da Banijay Italia, durante il quale due personaggi famosi si sfidano all’interno del prestigioso ristorante milanese o veneziano Il Lusso della Semplicità. Ogni celebrità deve dare dimostrazione delle proprie capacità culinarie, preparando un intero menu degustazione per i clienti in sala. La vittoria viene decretata dai voti dei commensali e dal giudizio tecnico di una giuria d’eccellezza, formata da esperti del settore e dallo stesso Alessandro Borghese. Durante la scorsa puntata, c’è stato un vero e proprio momento di caos, diventato subito virale su Tik Tok. La protagonista è stata l’iconica opinionista Tina Cipollari.

Lo “scontro” in diretta

Il video sta collezionando migliaia di visualizzazione sul profilo ufficiale di Banijat, proprio perché ha creato un momento di alta tensione durante il servizio. A partecipare alla scorsa puntata di Celebrity Chef è appunto stata Tina Cipollari, volto storico del dating show Uomini e Donne e diventata nota soprattutto per la sua schiettezza e per la sua personalità energica. L’opinionista ha preparato un dolce e a commentarlo è stato in primis Alessandro Borghese. “C’è ancora un forte sentore di farina” – ha detto lui – “È molto compatto, non è soffice”. Dario Vergassola, altro partecipante al programma, ha invece fatto presente: “è un po’ compatto, ce ne eravamo accorti tutti. Sembrava un blocco di cemento, quando mangi quel dolce lì, è un abuso edilizio“.

Un’altra giudice ha invece dichiarato di amare molto il ciambellone, soprattutto perché le ricorda la sua infanzia. “Mi piacciono le mele dentro” – ha continuato – “perché danno quel pizzichino di umidità. Ha dei difetti, ma mi piace”.

Le anticipazioni sulla nuova stagione

In queste nuove puntate, le celebrità hanno a disposizione cinque aiuti per preparare i loro piatti al meglio:

Chiama casa , per ricevere da remoto un consiglio da chi conosce bene quel piatto;

, per ricevere da remoto un consiglio da chi conosce bene quel piatto; SOS Internet , con una postazione internet che permette ai concorrenti di accedere per ottenere un consiglio dal web;

, con una postazione internet che permette ai concorrenti di accedere per ottenere un consiglio dal web; Ruba sous chef : la celebrità può bloccare il sous chef della brigata avversaria impegnato in una preparazione complessa;

: la celebrità può bloccare il sous chef della brigata avversaria impegnato in una preparazione complessa; SOS Borghese , con lo chef Alessandro Borghese che scende personalmente in campo per consigliare la celebrity impegnata nella preparazione di un determinato piatto;

, con lo chef Alessandro Borghese che scende personalmente in campo per consigliare la celebrity impegnata nella preparazione di un determinato piatto; Come vado?: le celebrità possono far assaggiare ai clienti in sala un piatto per capire se sono sulla buona strada.

Cambia anche il sistema di voto, dato che i giudici hanno a disposizione una stella a testa, che assegnano alla brigata bianca o a quella nera. Chi conquista più stelle si aggiudica la vittoria.